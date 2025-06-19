Российский футбол получил деньги от ФИФА и УЕФА, несмотря на санкции

Президент ФИФА Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters/Doug Mills

Российский футбольный союз продолжает получать финансирование от международных организаций несмотря на исключение сборных и клубов из соревнований. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

По его словам, которые цитируют российские СМИ, в 2025 году РФС получил от УЕФА все возможные выплаты, предусмотренные программой "Хет-трик", а от ФИФА — средства по инициативе FIFA Forward, причем часть даже авансом.

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Слова Митрофанова прозвучали во время Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что сотрудничество с международными федерациями по финансовой линии продолжается без перебоев.

Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Как работают программы ФИФА и УЕФА

Проект FIFA Forward была создана для поддержки национальных федераций и развития инфраструктуры. УЕФА с 2024 года запустил очередной цикл проекта "Хет-трик", рассчитанный на период до 2028 года. Несмотря на спортивную изоляцию, РФС остаётся среди бенефициаров.

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