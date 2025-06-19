Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ФИФА и УЕФА увеличат сумму спонсирования российского футбола

ФИФА и УЕФА увеличат сумму спонсирования российского футбола

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 10:15
Российский футбол получил деньги от ФИФА и УЕФА, несмотря на санкции
Президент ФИФА Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters/Doug Mills
Ключові моменти Как работают программы ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз продолжает получать финансирование от международных организаций несмотря на исключение сборных и клубов из соревнований. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

По его словам, которые цитируют российские СМИ, в 2025 году РФС получил от УЕФА все возможные выплаты, предусмотренные программой "Хет-трик", а от ФИФА — средства по инициативе FIFA Forward, причем часть даже авансом.

Реклама
Читайте также:

Слова Митрофанова прозвучали во время Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что сотрудничество с международными федерациями по финансовой линии продолжается без перебоев. 

Александер Чеферин
Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Как работают программы ФИФА и УЕФА

Проект FIFA Forward была создана для поддержки национальных федераций и развития инфраструктуры. УЕФА с 2024 года запустил очередной цикл проекта "Хет-трик", рассчитанный на период до 2028 года. Несмотря на спортивную изоляцию, РФС остаётся среди бенефициаров.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Решение действует с февраля 2022 года и до сих пор официально не пересматривалось.

Напомнил, известный российский журналист, который болел за "Динамо", грубо оскорбил украинский народ. 

Николай Шапаренко может получить два предложения о трансфере от разных клубов. 

Популярная футболистка сбросила с себя почти всю одежду ради откровенной фотосессии. 

"Барселона" договорилась о трансфере с Нико Уильямсом, но "Атлетик" пока молчит. 

спорт футбол УЕФА ФИФА российские спортсмены
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации