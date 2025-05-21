Тоттенгем vs МЮ — бій за трофей, гроші та майбутнє

Бруну Фернандеш та Андре Онана сперечаються з арбітром. Фото: Reuters/Hannah Mckay

В іспанській Севільї відбудеться фінал Ліги Європи, де між собою змагатимуться англійські клуби. "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед" постараються згладити невдалий сезон перемогою в євротурнірі.

Тріумфатор протистояння отримає не тільки Кубок, а й путівку в Лігу чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 21 травня, о 22:00 за київським часом англійський "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед" зустрінуться у фіналі Ліги Європи. Матч пройде в іспанській Севільї, яку вже заповнили десятки тисяч уболівальників з Туманного Альбіону.

Вулиці Севільї в день матчу. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Становище суперників перед матчем

"Тоттенгем" посідає лише 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ і вже давно втратив шанси потрапити в єврокубки через чемпіонат. На внутрішній арені клуб зупинився в півфіналі Кубка ліги, поступившись "Ліверпулю". Натомість у Лізі Європи команда впевнено пройшла плей-офф: були обіграні АЗ, "Айнтрахт" та "Буде-Глімт". Але у фіналі лондонці вийдуть без низки ключових гравців — у лазареті одразу дев'ять футболістів, включно з Кулусевскі та Меддісоном.

Уболівальники "Тоттенгема". Фото: Reuters/Isabel Infantes

"Манчестер Юнайтед" завершує АПЛ на 16-му рядку і не вигравав у чемпіонаті вже вісім матчів поспіль. У Лізі Європи команда пройшла довгий та складний шлях: зіграла внічию перші три матчі Етапу ліги, а потім виграла п'ять поспіль. У плей-оф МЮ пройшов "Сосьєдад", "Ліон" та "Атлетик". У фіналі не зіграють Де Лігт, Лісандро Мартінес та Обі.

Лідер "Тоттенгема" Сон Хинмін на тренуванні. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

"Тоттенгем" проти "МЮ": статистика та прогноз

У цьому сезоні "шпори" виграли всі три очні зустрічі: двічі в чемпіонаті (1:0 і 3:0), а також у Кубку ліги (4:3). Таким чином, МЮ не може обіграти "Тоттенгем" уже шість матчів поспіль. Поєдинок у Севільї обіцяє бути напруженим, на кону путівка в Лігу чемпіонів і шанс не провалити весь сезон.

Обидві команди підійдуть до матчу з високою мотивацією. Вірогідний сценарій з обопільними голами, а можливо і додатковий час. Це буде битва не тільки за титул, а й за репутацію двох клубів, яких чекають зміни незалежно від результату.

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