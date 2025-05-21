Тоттенхэм vs МЮ — бой за трофей, деньги и будущее

Бруну Фернандеш и Андре Онана спорят с арбитром. Фото: Reuters/Hannah Mckay

В испанской Севилье состоится финал Лиги Европы, где между собой сразятся английские клубы. "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" постараются сгладить неудачный сезон победой в евротурнире.

Триумфатор противостояния получит не только Кубок, но и путевку в Лигу чемпионов, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 21 мая, в 22:00 по киевскому времени английский "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в финале Лиги Европы. Матч пройдет в испанской Севилье, которую уже заполнили десятки тысяч болельщиков с Туманного Альбиона.

Улицы Севильи в день матча. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Положение соперников перед матчем

"Тоттенхэм" занимает лишь 17-е место в турнирной таблице АПЛ и уже давно лишился шансов попасть в еврокубки через чемпионат. На внутренней арене клуб остановился в полуфинале Кубка лиги, уступив "Ливерпулю". Зато в Лиге Европы команда уверенно прошла плей-офф: были обыграны АЗ, "Айнтрахт" и "Буде-Глимт". Но в финале лондонцы выйдут без ряда ключевых игроков — в лазарете сразу девять футболистов, включая Кулусевски и Меддисона.

Болельщики "Тоттенхэма". Фото: Reuters/Isabel Infantes

"Манчестер Юнайтед" завершает АПЛ на 16-й строчке и не выигрывал в чемпионате уже восемь матчей подряд. В Лиге Европы команда прошла длинный и сложный путь: сыграла вничью первые три матча Этапа лиги, а затем выиграла пять подряд. В плей-офф МЮ прошел "Сосьедад", "Лион" и "Атлетик". В финале не сыграют Де Лигт, Лисандро Мартинес и Оби.

Лидер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин на тренировке. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

"Тоттенхэм" против "МЮ": статистика и прогноз

В этом сезоне "шпоры" выиграли все три очных встречи: дважды в чемпионате (1:0 и 3:0), а также в Кубке лиги (4:3). Таким образом, МЮ не может обыграть "Тоттенхэм" уже шесть матчей подряд. Поединок в Севилье обещает быть напряженным, на кону путевка в Лигу чемпионов и шанс не провалить весь сезон.

Обе команды подойдут к матчу с высочайшей мотивацией. Вероятен сценарий с обоюдными голами, а возможно и дополнительное время. Это будет битва не только за титул, но и за репутацию двух клубов, которых ждут перемены вне зависимости от результата.

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