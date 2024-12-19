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Ф'юрі пообіцяв завдати Усику багато болю — як відповів українець

19 грудня 2024 12:01
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик Ф'юрі — Тайсон Ф'юрі погрожує Усику, українець відповів
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

До реваншу Усик — Ф'юрі залишається кілька днів. Спортсмени вже у Саудівській Аравії, де напередодні провели відкрите тренування. 

Тайсон Ф'юрі на відкритому тренуванні виступив із погрозами на адресу Олександра Усика, відео вже опубліковано на DAZN

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Що сказав Ф'юрі і як відреагував Усик 

Він був небагатослівним. Під час інтерв'ю Ф'юрі пообіцяв, що суперника очікує "багато болю". І повторював це практично після кожного наступного запитання. 

Олександр Усик на це відповів дуже коротко: "Ну, окей". А ще він в інтерв'ю на DAZN зізнався, що вищим у списку його талантів були б танці, а не бокс, оскільки його тренер — чемпіон з танців. 

Другий бій Усик — Ф'юрі дивитись можна буде вже в ніч з суботи на неділю. 

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен розповів, чи передбачений третій бій Усик — Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі зізнався, чим йому довелось пожертвувати задля кращої підготовки до бою з Усиком. 

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спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Усик — Ф'юрі 2

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