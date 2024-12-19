Усик Ф'юрі — Тайсон Ф'юрі погрожує Усику, українець відповів

Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

До реваншу Усик — Ф'юрі залишається кілька днів. Спортсмени вже у Саудівській Аравії, де напередодні провели відкрите тренування.

Тайсон Ф'юрі на відкритому тренуванні виступив із погрозами на адресу Олександра Усика, відео вже опубліковано на DAZN.

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A lot of PAIN. A lot of DAMAGE. A lot of HURT.



🗣 @Tyson_Fury#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/2IjMwRGsdt — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2024

Що сказав Ф'юрі і як відреагував Усик

Він був небагатослівним. Під час інтерв'ю Ф'юрі пообіцяв, що суперника очікує "багато болю". І повторював це практично після кожного наступного запитання.

Олександр Усик на це відповів дуже коротко: "Ну, окей". А ще він в інтерв'ю на DAZN зізнався, що вищим у списку його талантів були б танці, а не бокс, оскільки його тренер — чемпіон з танців.

Другий бій Усик — Ф'юрі дивитись можна буде вже в ніч з суботи на неділю.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі.

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