Усик Фьюри — Тайсон Фьюри угрожает Усику, украинец ответил

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

До реванша Усик-Фьюри остается несколько дней. Спортсмены уже в Саудовской Аравии, где накануне провели открытую тренировку.

Тайсон Фьюри на открытой тренировке выступил с угрозами в адрес Александра Усика, видео уже опубликовано на DAZN.

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Большая часть PAIN. lot of DAMAGE. Большая часть HURT.



🗣 @Tyson_Fury #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Декабрь 21, Live на DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/2IjMwRGsdt — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2024

Что сказал Фьюри и как отреагировал Усик

Он был немногословен. Во время интервью Фьюри пообещал, что соперника ожидает "много боли". И повторял это практически после каждого последующего вопроса.

Александр Усик на это ответил очень кратко: "Ну, окей". А еще он в интервью на DAZN признался, что выше в списке его талантов были бы танцы, а не бокс, поскольку его тренер – чемпион по танцам.

Второй бой Усик — Фьюри смотреть можно будет уже в ночь с субботы на воскресенье.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, предусмотрен ли третий бой Усик — Фьюри.

Тайсон Фьюри признался, чем ему пришлось пожертвовать ради лучшей подготовки к бою с Усиком.

Искусственный интеллект будет судить бой Усик — Фьюри.