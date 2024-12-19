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Фьюри пообещал причинить Усику много боли — как ответил украинец

19 декабря 2024 12:01
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик Фьюри — Тайсон Фьюри угрожает Усику, украинец ответил
Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

До реванша Усик-Фьюри остается несколько дней. Спортсмены уже в Саудовской Аравии, где накануне провели открытую тренировку.

Тайсон Фьюри на открытой тренировке выступил с угрозами в адрес Александра Усика, видео уже опубликовано на DAZN.

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Он был немногословен. Во время интервью Фьюри пообещал, что соперника ожидает "много боли". И повторял это практически после каждого последующего вопроса.

Александр Усик на это ответил очень кратко: "Ну, окей". А еще он в интервью на DAZN признался, что выше в списке его талантов были бы танцы, а не бокс, поскольку его тренер – чемпион по танцам.

Второй бой Усик — Фьюри смотреть можно будет уже в ночь с субботы на воскресенье.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, предусмотрен ли третий бой Усик — Фьюри.

Тайсон Фьюри признался, чем ему пришлось пожертвовать ради лучшей подготовки к бою с Усиком.

Искусственный интеллект будет судить бой Усик — Фьюри.

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Усик — Фьюри 2

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