Ф'юрі заявив, що Усик не є панчером та довів це фактами з першого бою

Ф'юрі розповів, чому не боїться удару Усика
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі 21 грудня в Саудівській Аравії проведе реванш проти Олександра Усика. Після початку підготовки британець згадав перший бій.
Він в інтерв’ю YouTube-каналу свого співпромоутера Френка Уоррена розповів, чому не боїться удару українця.
Чому Ф'юрі не боїться Усика
Тайсон Ф'юрі заявив, що Усик має хороший удар, але йому бракує потужності.
Ф'юрі нагадав, що Усик потряс його у дев'ятому раунді, коли вдарив у скроню, але не зміг повалити, навіть влучивши ще п’ять-десять панчів.
За словами Ф'юрі, він приймав удари Усика з посмішкою на обличчі та залишився на ногах, тоді як інший супертяж його б нокаутував.
Ф'юрі також додав, що Усик не є сильним панчером, а лише влучив у правильне місце — у скроню, й тому британець сумнівається, що Олександр повторить це знову.
"Не факт, що він би влучив так хоч раз з десяти спроб. Він мене потряс лише раз у першому поєдинку, Олександр не є панчером", — сказав Тайсон.
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