Ф'юрі заявив, що Усик не є панчером та довів це фактами з першого бою

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі 21 грудня в Саудівській Аравії проведе реванш проти Олександра Усика. Після початку підготовки британець згадав перший бій.

Він в інтерв’ю YouTube-каналу свого співпромоутера Френка Уоррена розповів, чому не боїться удару українця.

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Чому Ф'юрі не боїться Усика

Тайсон Ф'юрі заявив, що Усик має хороший удар, але йому бракує потужності.

Ф'юрі нагадав, що Усик потряс його у дев'ятому раунді, коли вдарив у скроню, але не зміг повалити, навіть влучивши ще п’ять-десять панчів.

За словами Ф'юрі, він приймав удари Усика з посмішкою на обличчі та залишився на ногах, тоді як інший супертяж його б нокаутував.

Ф'юрі також додав, що Усик не є сильним панчером, а лише влучив у правильне місце — у скроню, й тому британець сумнівається, що Олександр повторить це знову.

"Не факт, що він би влучив так хоч раз з десяти спроб. Він мене потряс лише раз у першому поєдинку, Олександр не є панчером", — сказав Тайсон.

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