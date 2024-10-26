Фьюри заявил, что Усик не является панчером и доказал это фактами с первого боя

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри 21 декабря в Саудовской Аравии проведет реванш против Александра Усика. После начала подготовки британец вспомнил первое сражение.

Он в интервью YouTube-каналу своего сопромоутера Фрэнка Уоррена рассказал, почему не боится удара украинца.

Читайте также:

Почему Фьюри не боится Усика

Тайсон Фьюри заявил, что Усик имеет хороший удар, но ему не хватает мощности.

Фьюри напомнил, что Усик потряс его в девятом раунде, когда ударил в висок, но не смог повалить, даже попав еще пять-десять панчей.

По словам Фьюри, он принимал удары Усика с улыбкой на лице и остался на ногах, тогда как другой супертяж его бы нокаутировал.

Фьюри также добавил, что Усик не сильный панчер, а лишь попал в правильное место — в висок, и поэтому британец сомневается, что Александр повторит это снова.

"Не факт, что он бы попал так хоть раз из десяти попыток. Он меня потряс только раз в первом поединке, Александр не панчер", — сказал Тайсон.

Напомним, ранее стала известна зарплата игроков "Арсенала", в том числе Александра Зинченко.

Форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика интересно называют партнеры по команде.

О городском голове Днепра интересно высказалась мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.