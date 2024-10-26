Фьюри заявил, что Усик не является панчером и доказал это фактами с первого боя

Фьюри рассказал, почему не боится удара Усика
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри 21 декабря в Саудовской Аравии проведет реванш против Александра Усика. После начала подготовки британец вспомнил первое сражение.
Он в интервью YouTube-каналу своего сопромоутера Фрэнка Уоррена рассказал, почему не боится удара украинца.
Почему Фьюри не боится Усика
Тайсон Фьюри заявил, что Усик имеет хороший удар, но ему не хватает мощности.
Фьюри напомнил, что Усик потряс его в девятом раунде, когда ударил в висок, но не смог повалить, даже попав еще пять-десять панчей.
По словам Фьюри, он принимал удары Усика с улыбкой на лице и остался на ногах, тогда как другой супертяж его бы нокаутировал.
Фьюри также добавил, что Усик не сильный панчер, а лишь попал в правильное место — в висок, и поэтому британец сомневается, что Александр повторит это снова.
"Не факт, что он бы попал так хоть раз из десяти попыток. Он меня потряс только раз в первом поединке, Александр не панчер", — сказал Тайсон.
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