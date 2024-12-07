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Ф'юрі взяв у тренувальний табір росіянина, який підтримує війну

7 грудня 2024 14:31
Станіслав Костюк - Редактор
Ф'юрі допомагає готуватися до бою з Усиком скандальний росіянин
Тайсон Ф'юрі під час тренування. Фото: instagram.com/tysonfury/
Станіслав Костюк - Редактор

Британський важкоатлет Тайсон Ф'юрі взяв до тренувального табору російського боксера. Олексій Дронов допомагає "Циганському королю" готуватися до бою з Олександром Усиком.

Дронов тісно пов'язаний із МВС Росії, яке підтримує війну в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У суботу, 21 січня, у Саудівській Аравії відбудеться новий бій Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком. Британець намагатиметься взяти реванш в українця за поразку у першому поєдинку. Переможець протистояння стане чемпіоном у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі з Олексієм Дроновим (праворуч) та іншими помічниками. Фото: instagram.com/tysonfury/

Росіян у таборі Ф'юрі

Британський боксер регулярно проводить спаринги з різними суперниками, на яких відпрацьовує тактику майбутнього бою з Олександром Усиком. Тайсону Ф'юрі допомагають готуватися до поєдинку Жан Кособуцький (Казахстан), Кевін Лерена (Південна Африка) та Олексій Дронов (Росія). Останній боксер з'явився у таборі британця нещодавно.

Олексій Дронов
Росіянин Олексій Дронов. Фото: instagram

Про Дронова відомо, що цей молодий боксер підписав контракт з МВС Росії, яке прямо причетне до війни в Україні. Усі досягнення Олексія залишилися у минулому. Він був чемпіоном світу та Європи на молодіжних турнірах, а п'ять останніх років не брав участі у статусних змаганнях.

Нагадаємо, Ф'юрі відмовився від важливого поєдинку, щоб знайти більш популярного та відомого суперника.

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спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі російські спортсмени

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