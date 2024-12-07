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Фьюри взял в помощники россиянина, поддерживающего войну

7 декабря 2024 14:31
Станислав Костюк - Редактор
Фьюри помогает готовиться к бою с Усиком скандальный россиянин
Тайсон Фьюри во время тренировки. Фото: instagram.com/tysonfury/
Станислав Костюк - Редактор

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри взял в тренировочный лагерь российского боксера. Алексей Дронов помогает "Цыганскому королю" готовиться к бою с Александром Усиком. 

Дронов тесно связан с МВД России, которое поддерживает войну в Украине, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В субботу, 21 января, в Саудовской Аравии состоится новый бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком. Британец постарается взять реванш у украинца за поражение в первом поединке. Победитель противостояния станет чемпионом в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри с Алексеем Дроновым (справа) и другими помощниками. Фото: instagram.com/tysonfury/

Россиян в лагере Фьюри 

Британский боксер регулярно проводит спарринги с разными соперниками, на которых отрабатывает тактику будущего боя с Александром Усиком. Тайсону Фьюри помогают готовиться к поединку Жан Кособуцкий (Казахстан), Кевин Лерена (Южная Африка) и Алексей Дронов (Россия). Последний боксер появился в лагере британца недавно. 

Алексей Дронов
Россиянин Алексей Дронов. Фото: instagram

О Дронове известно, что у этого молодого боксера подписан контракт с МВД России, которое прямо причастно к войне в Украине. Все достижения Алексея остались в прошлом. Он был чемпионом мира и Европы на молодежных турнирах, а пять последних лет не принимал участия в статусных соревнованиях. 

Напомним, Фьюри отказался от важного поединка, чтобы найти более популярного и известного соперника. 

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спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі российские спортсмены

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