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ФК Зоря змушений переїхати на новий стадіон

5 лютого 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ФК Зоря змушений переїхати на новий стадіон
Футболісти "Зорі" перед товариським матчем із "Динамо" (Тбілісі). Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Луганський футбольний клуб "Зоря" гратиме номінально домашні матчі другої частини сезону 2023/2024 на Закарпатті. Підопічні Юрія Коваля не зможуть продовжити виступи на стадіоні "Лівий берег" у Києві.

Домашні зустрічі "Зорі" відбудуться на стадіоні "Авангард", повідомляє "Футбол 24".

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Директор оренди "Авангард" Віктор Качур підтвердив, що "Зоря" повертається до цього стадіону. Минулого сезону луганська команда приймала своїх суперників на цій арені.

Зоря Луганськ
Футболісти "Зорі" з українськими прапорами. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Подробиці переїзду "Зорі"

Рішення про місце проведення домашніх матчів луганського клубу у другій половині цього сезону було прийнято другого лютого. Його затвердило нове керівництво Української Асоціації футболу (УАФ).

За твердженням Віктора Качура, Закарпаття прийматиме матчі української Прем'єр-ліги й на "Авангарді", і на "Минай-Арені". Регламент ліги не постраждає, а поспіх рішення було викликано необхідністю підготувати стадіони до майбутніх поєдинків.

"Зоря" зіграє з полтавською "Ворсклою" на "Авангарді" вже 24 лютого. За підсумками 14 поєдинків луганська команда посідає 14 місце у турнірній таблиці.

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спорт
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УПЛ
Заря Луганськ

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