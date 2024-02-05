ФК Зоря змушений переїхати на новий стадіон

Футболісти "Зорі" перед товариським матчем із "Динамо" (Тбілісі). Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Луганський футбольний клуб "Зоря" гратиме номінально домашні матчі другої частини сезону 2023/2024 на Закарпатті. Підопічні Юрія Коваля не зможуть продовжити виступи на стадіоні "Лівий берег" у Києві.

Домашні зустрічі "Зорі" відбудуться на стадіоні "Авангард", повідомляє "Футбол 24".

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Директор оренди "Авангард" Віктор Качур підтвердив, що "Зоря" повертається до цього стадіону. Минулого сезону луганська команда приймала своїх суперників на цій арені.

Футболісти "Зорі" з українськими прапорами. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Подробиці переїзду "Зорі"

Рішення про місце проведення домашніх матчів луганського клубу у другій половині цього сезону було прийнято другого лютого. Його затвердило нове керівництво Української Асоціації футболу (УАФ).

За твердженням Віктора Качура, Закарпаття прийматиме матчі української Прем'єр-ліги й на "Авангарді", і на "Минай-Арені". Регламент ліги не постраждає, а поспіх рішення було викликано необхідністю підготувати стадіони до майбутніх поєдинків.

"Зоря" зіграє з полтавською "Ворсклою" на "Авангарді" вже 24 лютого. За підсумками 14 поєдинків луганська команда посідає 14 місце у турнірній таблиці.

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