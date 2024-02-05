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ФК Заря вынужден переехать на новый стадион

5 февраля 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ФК Заря вынужден переехать на новый стадион
Футболисты "Зари" перед товарищеским матчем с "Динамо" (Тбилиси). Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Луганский футбольный клуб "Заря" будет играть номинально домашние матчи второй части сезона 2023/2024 на Закарпатье. Подопечные Юрия Коваля не смогут продолжить выступления на стадионе "Левый берег" в Киеве.

Домашние встречи "Зари" пройдут на стадионе "Авангард", сообщает "Футбол 24". 

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Директор аренды "Авангард" Виктор Качур подтвердил, что "Заря" возвращается на этот стадион. В прошлом сезоне луганская команда принимала своих соперников на этой арене. 

Заря Луганск
Футболисты "Зари" с украинскими флагами. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Подробности переезда "Зари" 

Решение о месте проведения домашних матчей луганского клуба во второй половине текущего сезона было принято второго февраля. Его утвердило уже новое руководство Украинской Ассоциации футбола (УАФ). 

Согласно утверждению Виктора Качура, Закарпатье будет принимать матчи украинской Премьер-лиги  и на "Авангарде", и на "Минай-Арене". Регламент лиги не пострадает, а спешность решение была вызвана необходимостью подготовить стадионы к будущим поединка. 

"Заря" сыграет с полтавской "Ворсклой" на "Авангарде" уже 24 февраля. По итогам 14 поединков луганская команда занимает 14 место в турнирной таблице. 

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спорт
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УПЛ
Заря Луганск

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