Форвард Полісся Батіста залишиться в клубі попри інцидент з вибухом — джерело

Факундо Батіста (праворуч) разом з Русланом Бабенком та Олексієм Гуцуляком. Фото: "Полісся"

Уругвайські ЗМІ рознесли інформацію про намір форварда "Полісся" Факундо Батісти покинути команду. Причиною тому, начебто, стали вибиті вікна в будинку футболіста після вибуху безпілотника.

Ситуацію прояснив український інсайдерський паблік INSIDE UPL.

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Що сталося в "Поліссі" з Батістою

Уругвайські ЗМІ розповсюдили інформацію, що 26-річний форвард нібито попросив агента шукати новий клуб після інциденту з російським дроном, який пошкодив вікна його будинок. Однак ситуація виявилась не такою однозначною.

У Батісти була розмова з президентом "Полісся" Геннадієм Буткевичем щодо свого місця проживання. Футболіст наразі проживає за містом, де часто працює ППО та були "прильоти". Один із таких випадків викликав занепокоєння, але футболіст та президент клубу домовились, що ніхто нікуди не їде, бо усі легіонери перед підписанням контракту знають, куди їдуть.

Наразі в клубі очікують, що 18 червня всі легіонери вийдуть з відпустки і будуть готуватися до сезону разом з новим головним тренером Русланом Ротанем.

Зазначимо, що Факундо купили за рекордні для "Полісся" 1,8 млн євро в січні 2025 року й з того часу він зіграв 15 матчів, забивши шість голів.

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