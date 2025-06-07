Форвард Полесья Батиста останется в клубе несмотря на инцидент со взрывом - источник

Факундо Батиста (справа) вместе с Русланом Бабенко и Алексеем Гуцуляком. Фото: "Полесье"

Уругвайские СМИ разнесли информацию о намерении форварда "Полесья" Факундо Батисты покинуть команду. Причиной тому, вроде бы, стали выбитые окна в доме футболиста после взрыва беспилотника.

Ситуацию прояснил украинский инсайдерский паблик INSIDE UPL.

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Что произошло в "Полесье" с Батистой

Уругвайские СМИ распространили информацию, что 26-летний форвард якобы попросил агента искать новый клуб после инцидента с российским дроном, который повредил окна его дома. Однако ситуация оказалась не такой однозначной.

У Батисты был разговор с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем относительно своего места жительства. Футболист сейчас проживает за городом, где часто работает ПВО и были "прилеты". Один из таких случаев вызвал беспокойство, но футболист и президент клуба договорились, что никто никуда не уходит, поскольку все легионеры перед подписанием контракта знают, куда едут.

Сейчас в клубе ожидают, что 18 июня все легионеры выйдут из отпуска и будут готовиться к сезону вместе с новым главным тренером Русланом Ротанем.

Отметим, что Факундо купили за рекордные для "Полесья" 1,8 млн евро в январе 2025 года и с тех пор он сыграл 15 матчей, забив шесть голов.

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