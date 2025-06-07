Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Спорт Форвард Полесья на самом деле хотел покинуть клуб, но есть нюанс

Форвард Полесья на самом деле хотел покинуть клуб, но есть нюанс

Ua en ru
Дата публикации 7 июня 2025 13:03
Форвард Полесья Батиста останется в клубе несмотря на инцидент со взрывом - источник
Факундо Батиста (справа) вместе с Русланом Бабенко и Алексеем Гуцуляком. Фото: "Полесье"

Уругвайские СМИ разнесли информацию о намерении форварда "Полесья" Факундо Батисты покинуть команду. Причиной тому, вроде бы, стали выбитые окна в доме футболиста после взрыва беспилотника.

Ситуацию прояснил украинский инсайдерский паблик INSIDE UPL.

Реклама
Читайте также:
Факундо Батиста
Факундо Батиста. Фото: "Полесье"

Что произошло в "Полесье" с Батистой

Уругвайские СМИ распространили информацию, что 26-летний форвард якобы попросил агента искать новый клуб после инцидента с российским дроном, который повредил окна его дома. Однако ситуация оказалась не такой однозначной.

У Батисты был разговор с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем относительно своего места жительства. Футболист сейчас проживает за городом, где часто работает ПВО и были "прилеты". Один из таких случаев вызвал беспокойство, но футболист и президент клуба договорились, что никто никуда не уходит, поскольку все легионеры перед подписанием контракта знают, куда едут.

Сейчас в клубе ожидают, что 18 июня все легионеры выйдут из отпуска и будут готовиться к сезону вместе с новым главным тренером Русланом Ротанем.

Отметим, что Факундо купили за рекордные для "Полесья" 1,8 млн евро в январе 2025 года и с тех пор он сыграл 15 матчей, забив шесть голов.

Напомним, Виталия Миколенко из "Эвертона" хотят купить оба финалиста нынешней Лиги Европы.

Полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко начали игнорировать в национальной сборной Украины.

Клуб Первой лиги формирует состав, который сможет выйти в УПЛ.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о цели команды в матче против Канады.

футбол УПЛ Полесье Шахед Факундо Батиста
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /