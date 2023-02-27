Олімпіада 2024 — Франція спонсоруватиме підготовку спортсменів з України

Міністерство спорту Франції подбає про українську делегацію на Іграх

Спортсмени з України матимуть шанс підготуватися до Олімпійських ігор-2024 у Парижі в комфортних умовах.

Це стане можливим завдяки Франції, яка візьме на себе значну частину витрат на підготовку, повідомляє Inside the Games.

Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера повідомила про намір держави виділити один мільйон євро на допомогу українським спортсменам у підготовці до Олімпіади та Паралімпіади у Парижі.

Допомога українським спортсменам

Це твердження було зроблено 24 лютого під час відвідування чиновницею Stade Couvert Arena у Львові, де зустрілася з українськими спортсменами, які перебувають у Франції, які були змушені були залишити Україну через війну.

"Моє міністерство збирається виділити конкретну допомогу у розмірі одного мільйона євро, щоб українська делегація, яка їде на ці Олімпійські та Паралімпійські ігри, була якнайкраще підготовлена.

Ми хочемо, щоб Україна була представлена якнайкраще. Ми визначимо найкращий спосіб зробити цю допомогу максимально ефективною", — заявила Амелі Удеа-Кастера.

Удеа-Кастера була серед урядовців 35 країн, які домовилися вимагати усунення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпіаді 2024 року.

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