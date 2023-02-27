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Франция проспонсирует подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде-2024

27 февраля 2023 16:19
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Олимпиада 2024 — Франция будет спонсировать подготовку спортсменов из Украины
Министерство спорта Франции позаботится об украинской делегации на Играх
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Спортсмены из Украины получат шанс подготовиться к Олимпийским играм-2024 в Париже в комфортных условиях. 

Это станет возможно благодаря Франции, которая возьмет на себя значительную часть расходов на подготовку, сообщает Inside the Games

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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила о намерении государства выделить один миллион евро на помощь украинским спортсменам в подготовке к Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже.

Амели Удеа-Кастера

Помощь украинским спортсменам

Это утверждение было сделано 24 февраля время посещения чиновницей Stade Couvert Arena во Львове, где встретилась с находящимися во Франции украинскими спортсменами, которые были вынуждены были покинуть Украину из-за войны.

"Мое министерство собирается выделить конкретную помощь в размере одного миллиона евро, чтобы украинская делегация, которая едет на эти Олимпийские и Параолимпийские игры, была как можно лучше подготовлена.

Мы хотим, чтобы Украина была представлена как можно лучше. Мы определим лучший способ сделать эту помощь максимально эффективной", — заявила Амели Удеа-Кастера.

Удеа-Кастера была среди членов правительств 35 стран, которые договорились требовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпиаде 2024 года.

Напомним, футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля. 

В рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" крупно уступил дома "ПСЖ". Действующие чемпионы оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице.  

ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.

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