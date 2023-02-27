Олимпиада 2024 — Франция будет спонсировать подготовку спортсменов из Украины

Франция проспонсирует подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде-2024
Спортсмены из Украины получат шанс подготовиться к Олимпийским играм-2024 в Париже в комфортных условиях.
Это станет возможно благодаря Франции, которая возьмет на себя значительную часть расходов на подготовку, сообщает Inside the Games.
-
Враг стягивает дополнительные силы на Донбасс и продолжает нести большие потери, — Генштаб
-
Один из худших в составе "Марселя": известная оценка Малиновского за матч против "ПСЖ"
-
Зеленский провел встречу с министром финансов США Джанет Йеллен: детали
-
Одесский спортсмен стал победителем престижного международного турнира
-
"Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета
-
"Украина должна победить": Романенко озвучил прогноз на второй год войны
-
Более 200 обысков и 37 задержанных: полиция обезвредила банду наркоторговцев в Кривом Роге
-
В Киеве может произойти мощное землетрясение магнитудой в 7 баллов, — Кендзера
-
Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"
-
Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила о намерении государства выделить один миллион евро на помощь украинским спортсменам в подготовке к Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже.
Помощь украинским спортсменам
Это утверждение было сделано 24 февраля время посещения чиновницей Stade Couvert Arena во Львове, где встретилась с находящимися во Франции украинскими спортсменами, которые были вынуждены были покинуть Украину из-за войны.
"Мое министерство собирается выделить конкретную помощь в размере одного миллиона евро, чтобы украинская делегация, которая едет на эти Олимпийские и Параолимпийские игры, была как можно лучше подготовлена.
Мы хотим, чтобы Украина была представлена как можно лучше. Мы определим лучший способ сделать эту помощь максимально эффективной", — заявила Амели Удеа-Кастера.
Удеа-Кастера была среди членов правительств 35 стран, которые договорились требовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпиаде 2024 года.
Напомним, футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля.
В рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" крупно уступил дома "ПСЖ". Действующие чемпионы оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице.
ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.