Олимпиада 2024 — Франция будет спонсировать подготовку спортсменов из Украины

Министерство спорта Франции позаботится об украинской делегации на Играх

Спортсмены из Украины получат шанс подготовиться к Олимпийским играм-2024 в Париже в комфортных условиях.

Это станет возможно благодаря Франции, которая возьмет на себя значительную часть расходов на подготовку, сообщает Inside the Games.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила о намерении государства выделить один миллион евро на помощь украинским спортсменам в подготовке к Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже.

Помощь украинским спортсменам

Это утверждение было сделано 24 февраля время посещения чиновницей Stade Couvert Arena во Львове, где встретилась с находящимися во Франции украинскими спортсменами, которые были вынуждены были покинуть Украину из-за войны.

"Мое министерство собирается выделить конкретную помощь в размере одного миллиона евро, чтобы украинская делегация, которая едет на эти Олимпийские и Параолимпийские игры, была как можно лучше подготовлена.

Мы хотим, чтобы Украина была представлена как можно лучше. Мы определим лучший способ сделать эту помощь максимально эффективной", — заявила Амели Удеа-Кастера.

Удеа-Кастера была среди членов правительств 35 стран, которые договорились требовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпиаде 2024 года.

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