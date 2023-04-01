Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Франція відмовилася проводити Кубок світу з фехтування серед чоловіків: яка причина arrow

Франція відмовилася проводити Кубок світу з фехтування серед чоловіків: яка причина

1 квітня 2023 17:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фехтування
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Федерація фехтування Франції оголосила про відмову від проведення етапу Кубка світу. Це рішення було ухвалено після допуску російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє FFE.

Читайте також:

Деталі

"Не маючи можливості задовольнити прохання Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо участі російських і білоруських спортсменів у Кубку світу з фехтування на шпагах, запланованого на 19-21 травня в Сен-Мор-де-Фосс, Французька федерація фехтування з жалем оголошує про скасування змагань Monal Challenge у 2023 році", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, організатори Кубка світу з фехтування на шпагах у китайському Нанкіні заблокували намагання представниць української збірної висвітлити злочини рф у війні проти України та висловити свій протест. Українські шпажистки хотіли розгорнути банер про спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. 

Також ми писали, що збірна України з фехтування зуміла здобути шість медалей на юніорському та кадетському чемпіонаті Європи-2023.

Додамо, українська фехтувальниця на рапірах Аліна Полозюк здобула бронзову нагороду на Гран-прі FIE у Турині. Миколаївська спортсменка виборола першу в історії медаль в українському особистому жіночій рапірі на турнірах такого рівня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB