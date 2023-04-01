Франція відмовилася проводити Кубок світу з фехтування серед чоловіків: яка причина

Фехтування

Федерація фехтування Франції оголосила про відмову від проведення етапу Кубка світу. Це рішення було ухвалено після допуску російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє FFE.

Читайте також:

Деталі

"Не маючи можливості задовольнити прохання Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо участі російських і білоруських спортсменів у Кубку світу з фехтування на шпагах, запланованого на 19-21 травня в Сен-Мор-де-Фосс, Французька федерація фехтування з жалем оголошує про скасування змагань Monal Challenge у 2023 році", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, організатори Кубка світу з фехтування на шпагах у китайському Нанкіні заблокували намагання представниць української збірної висвітлити злочини рф у війні проти України та висловити свій протест. Українські шпажистки хотіли розгорнути банер про спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.

Також ми писали, що збірна України з фехтування зуміла здобути шість медалей на юніорському та кадетському чемпіонаті Європи-2023.

Додамо, українська фехтувальниця на рапірах Аліна Полозюк здобула бронзову нагороду на Гран-прі FIE у Турині. Миколаївська спортсменка виборола першу в історії медаль в українському особистому жіночій рапірі на турнірах такого рівня.