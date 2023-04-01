Франция отказалась проводить Кубок мира по фехтованию среди мужчин: какая причина

Фехтование

Федерация фехтования Франции объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира. Это решение было принято после допуска российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает FFE.

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"Не имея возможности удовлетворить просьбу Международной федерации фехтования (FIE) относительно участия российских и белорусских спортсменов в Кубке мира по фехтованию на шпагах, запланированного на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фосс, Французская федерация фехтования с сожалением объявляет об отмене соревнований Monal Challenge в 2023 году", — говорится в заявлении.

Напомним, организаторы Кубка мира по фехтованию на шпагах в китайском Нанкине заблокировали попытки представительниц украинской сборной осветить преступления россии в войне против Украины и выразить свой протест. Украинские шпажистки хотели развернуть баннер о спортсменах, погибших в результате российской агрессии.

Также мы писали, что сборная Украины по фехтованию сумела завоевать шесть медалей на юниорском и кадетском чемпионате Европы-2023.

Добавим, украинская фехтовальщица на рапирах Алина Полозюк получила бронзовую награду на Гран-при FIE в Турине. Николаевская спортсменка завоевала первую в истории медаль в украинской личной женской рапире на турнирах такого уровня.