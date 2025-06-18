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Головна Спорт Французький футболіст може підписати контракт із Динамо

Французький футболіст може підписати контракт із Динамо

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Дата публікації: 18 червня 2025 14:11
Що може завадити Динамо підписати французького новачка
Президент "Динамо" Ігор Суркіс спостерігає за тренуванням. Фото: пресслужба клубу
Ключові моменти Клуб хоче зберегти лідера оборони

Київське "Динамо" зацікавлене в трансфері центрального захисника Мікаеля Наде. Француз виступає за "Сент-Етьєн", який у новому сезоні гратиме в другому дивізіоні.

Про інтерес з боку українського клубу повідомляє авторитетне видання Peuple Vert.

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У боротьбу за гравця долучилися також "Нант" та англійський "Блекберн". Однак керівництво "Сент-Етьєна" не поспішає розлучатися з футболістом, вважаючи його ключовим елементом складу.

Микаэль Наде
Мікаель Наде після матчу. Фото: instagram.com/mickael_nade/

Клуб хоче зберегти лідера оборони

За даними французьких ЗМІ, клуб готовий розглянути продаж захисника тільки при отриманні значної фінансової пропозиції. Наде є важливою частиною команди, попри виліт у Лігу 2.

Контракт 25-річного Мікаеля Наде з "Сент-Етьєном" діє до літа 2028 року. Він провів понад 100 матчів за клуб, стабільно виходячи у стартовому складі.

Нагадаємо, одночасно з цим "Динамо" може продати в польський клуб одного зі своїх молодих захисників.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Сент-Етьєн
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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