Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Французский футболист может подписать контракт с Динамо

Французский футболист может подписать контракт с Динамо

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 14:11
Что может помешать Динамо подписать французского новичка
Президент "Динамо" Ігор Суркіс наблюдает за тренировкой. Фото: пресс-служба клуба
Ключові моменти Клуб хочет сохранить лидера обороны

Киевское "Динамо" заинтересовано в трансфере центрального защитника Микаэля Наде. Француз выступает за "Сент-Этьен", который в новом сезоне будет играть во втором дивизионе.

Об интересе со стороны украинского клуба сообщает авторитетное издание Peuple Vert.

Реклама
Читайте также:

В борьбу за игрока включились также "Нант" и английский "Блэкберн". Однако руководство "Сент-Этьена" не спешит расставаться с футболистом, считая его ключевым элементом состава. 

Микаэль Наде
Микаэль Наде после матча. Фото: instagram.com/mickael_nade/

Клуб хочет сохранить лидера обороны

По данным французских СМИ, клуб готов рассмотреть продажу защитника только при получении значительного финансового предложения. Наде является важной частью команды, несмотря на вылет в Лигу 2.

Контракт 25-летнего Микаэля Наде с "Сент-Этьеном" действует до лета 2028 года. Он провел более 100 матчей за клуб, стабильно выходя в стартовом составе. 

Напомним, одновременно с этим "Динамо" может продать в польский клуб одного из своих молодых защитников.

Ярослава Магучих стала одной из ведущих спортсменок Украины — пять фактов, которые болельщики могут о ней не знать

Соперница украинки Никола Олислагерс сумела навязать борьбу олимпийской чемпионке на престижном турнире в Стокгольме. 

В карьере Андрея Лунина произойдут изменения после встречи голкипера с руководством мадридского "Реала". 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Сент-Этьен
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации