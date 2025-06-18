Что может помешать Динамо подписать французского новичка

Президент "Динамо" Ігор Суркіс наблюдает за тренировкой. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" заинтересовано в трансфере центрального защитника Микаэля Наде. Француз выступает за "Сент-Этьен", который в новом сезоне будет играть во втором дивизионе.

Об интересе со стороны украинского клуба сообщает авторитетное издание Peuple Vert.

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Микаэль Наде после матча. Фото: instagram.com/mickael_nade/

Клуб хочет сохранить лидера обороны

По данным французских СМИ, клуб готов рассмотреть продажу защитника только при получении значительного финансового предложения. Наде является важной частью команды, несмотря на вылет в Лигу 2.

Контракт 25-летнего Микаэля Наде с "Сент-Этьеном" действует до лета 2028 года. Он провел более 100 матчей за клуб, стабильно выходя в стартовом составе.

Напомним, одновременно с этим "Динамо" может продать в польский клуб одного из своих молодых защитников.

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