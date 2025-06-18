Что может помешать Динамо подписать французского новичка

Французский футболист может подписать контракт с Динамо
Киевское "Динамо" заинтересовано в трансфере центрального защитника Микаэля Наде. Француз выступает за "Сент-Этьен", который в новом сезоне будет играть во втором дивизионе.
Об интересе со стороны украинского клуба сообщает авторитетное издание Peuple Vert.
В борьбу за игрока включились также "Нант" и английский "Блэкберн". Однако руководство "Сент-Этьена" не спешит расставаться с футболистом, считая его ключевым элементом состава.
Клуб хочет сохранить лидера обороны
По данным французских СМИ, клуб готов рассмотреть продажу защитника только при получении значительного финансового предложения. Наде является важной частью команды, несмотря на вылет в Лигу 2.
Контракт 25-летнего Микаэля Наде с "Сент-Этьеном" действует до лета 2028 года. Он провел более 100 матчей за клуб, стабильно выходя в стартовом составе.
Напомним, одновременно с этим "Динамо" может продать в польский клуб одного из своих молодых защитников.
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