Новачок Барселони побоюється за своє життя через уболівальників

Жоан Гарсія під час презентації в "Барселоні". Фото: www.instagram.com/__joangarcia/

Голкіпер "Барселони" Жоан Гарсія став жертвою цілеспрямованого цькування. Після переходу з каталонського "Еспаньола" новачок "синьо-гранатових" почав отримувати анонімні дзвінки та повідомлення з погрозами.

Через це молодий спортсмен вирішив змінити номер телефону та мінімізувати контакти із зовнішнім світом. Воротар практично не виходить з дому, зустрічаючись лише з кількома близькими друзями, повідомляє Sport.es.

Реклама

Читайте також:

Жоан Гарсія відмовився відвідувати день народження колишнього товариша по "Еспаньйолу", попри запрошення. Він прекрасно усвідомлює, наскільки гостро пройшов його перехід для частини вболівальників колишнього клубу.

Жоан Гарсія в "Барселоні". Фото: www.instagram.com/__joangarcia/

Жоан Гарсія побоюється погроз

Спортивні джерела вказують: лікарі та представники клубу настійно рекомендували йому уникнути будь-яких публічних заходів, щоб мінімізувати ризики. Наразі клуб сфокусував зусилля на забезпеченні конфіденційності та захисті особистих даних голкіпера.

"Я розумію реакцію частини вболівальників, але ніщо не виправдовує загрози. Я ціную підтримку від тих, хто залишається спокійним. Головне зараз — бути спокійним та зосередженим на новій ролі", — заявив Жоан Гарсія.

Нагадаємо, до турецького клубу запросили російського тренера, який колись виступав в Україні.

"Ліверпуль" зіткнувся з проблемами через активну роботу на трансферному ринку та ухвалив складне рішення.

Анатолій Трубін може стати частиною відомої англійської команди, якщо "Бенфіка" відпустить гравця.

У Кріштіану Роналду є декілька вигідних пропозицій, він прийме рішення до кінця тижня.