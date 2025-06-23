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Головна Спорт Футболіст Барселони не залишає будинок через погрози розправи

Футболіст Барселони не залишає будинок через погрози розправи

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Дата публікації: 23 червня 2025 11:39
Новачок Барселони побоюється за своє життя через уболівальників
Жоан Гарсія під час презентації в "Барселоні". Фото: www.instagram.com/__joangarcia/
Ключові моменти Жоан Гарсія побоюється погроз

Голкіпер "Барселони" Жоан Гарсія став жертвою цілеспрямованого цькування. Після переходу з каталонського "Еспаньола" новачок "синьо-гранатових" почав отримувати анонімні дзвінки та повідомлення з погрозами.

Через це молодий спортсмен вирішив змінити номер телефону та мінімізувати контакти із зовнішнім світом. Воротар практично не виходить з дому, зустрічаючись лише з кількома близькими друзями, повідомляє Sport.es.

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Жоан Гарсія відмовився відвідувати день народження колишнього товариша по "Еспаньйолу", попри запрошення. Він прекрасно усвідомлює, наскільки гостро пройшов його перехід для частини вболівальників колишнього клубу.

Жоан Гарсия
Жоан Гарсія в "Барселоні". Фото: www.instagram.com/__joangarcia/

Жоан Гарсія побоюється погроз

Спортивні джерела вказують: лікарі та представники клубу настійно рекомендували йому уникнути будь-яких публічних заходів, щоб мінімізувати ризики. Наразі клуб сфокусував зусилля на забезпеченні конфіденційності та захисті особистих даних голкіпера.

"Я розумію реакцію частини вболівальників, але ніщо не виправдовує загрози. Я ціную підтримку від тих, хто залишається спокійним. Головне зараз — бути спокійним та зосередженим на новій ролі", — заявив Жоан Гарсія.

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спорт футбол Футбол трансфери Барселона Іспанська Ла Ліга вболівальники
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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