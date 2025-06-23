Новачок Барселони побоюється за своє життя через уболівальників

Футболіст Барселони не залишає будинок через погрози розправи
Голкіпер "Барселони" Жоан Гарсія став жертвою цілеспрямованого цькування. Після переходу з каталонського "Еспаньола" новачок "синьо-гранатових" почав отримувати анонімні дзвінки та повідомлення з погрозами.
Через це молодий спортсмен вирішив змінити номер телефону та мінімізувати контакти із зовнішнім світом. Воротар практично не виходить з дому, зустрічаючись лише з кількома близькими друзями, повідомляє Sport.es.
Жоан Гарсія відмовився відвідувати день народження колишнього товариша по "Еспаньйолу", попри запрошення. Він прекрасно усвідомлює, наскільки гостро пройшов його перехід для частини вболівальників колишнього клубу.
Жоан Гарсія побоюється погроз
Спортивні джерела вказують: лікарі та представники клубу настійно рекомендували йому уникнути будь-яких публічних заходів, щоб мінімізувати ризики. Наразі клуб сфокусував зусилля на забезпеченні конфіденційності та захисті особистих даних голкіпера.
"Я розумію реакцію частини вболівальників, але ніщо не виправдовує загрози. Я ціную підтримку від тих, хто залишається спокійним. Головне зараз — бути спокійним та зосередженим на новій ролі", — заявив Жоан Гарсія.
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