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Главная Спорт Футболист Барселоны не покидает дом из-за угроз расправы

Футболист Барселоны не покидает дом из-за угроз расправы

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Дата публикации 23 июня 2025 11:39
Новичок Барселоны опасается за свою жизнь из-за болельщиков
Жоан Гарсия во время презентации в "Барселоне". Фото: www.instagram.com/__joangarcia/
Ключові моменти Жоан Гарсия опасается угроз

Голкипер "Барселоны" Жоан Гарсия стал жертвой целенаправленной травли. После перехода из каталонского "Эспаньола" новичок "сине-гранатовых" начал получать анонимные звонки и сообщения с угрозами.

Из-за этого молодой спортсмен решил сменить номер телефона и минимизировать контакты с внешним миром. Вратарь практически не выходит из дома, встречаясь лишь с несколькими близкими друзьями, сообщает Sport.es.

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Жоан Гарсия отказался посещать день рождения бывшего товарища по "Эспаньолу", несмотря на приглашение. Он прекрасно осознает, насколько остро прошел его переход для части болельщиков прежнего клуба. 

Жоан Гарсия
Жоан Гарсия в "Барселоне". Фото: www.instagram.com/__joangarcia/

Жоан Гарсия опасается угроз

Спортивные источники указывают: врачи и представители клуба настоятельно рекомендовали ему избежать любых публичных мероприятий, чтобы минимизировать риски. В данный момент клуб сфокусировал усилия на обеспечении конфиденциальности и защите личных данных голкипера.

"Я понимаю реакцию части болельщиков, но ничто не оправдывает угрозы. Я ценю поддержку от тех, кто остаётся спокойным. Главное сейчас — быть спокоен и сосредоточен на новой роли", — заявил Жоан Гарсия. 

Напомним, в турецкий клуб пригласили российского тренера, который когда-то выступал в Украине. 

"Ливерпуль" столкнулся с проблемами из-за активной работы на трансферном рынке и принял сложное решение. 

Анатолий Трубин может стать частью известной английской команды, если "Бенфика" отпустит игрока. 

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спорт футбол Футбол трансферы Барселона Испанская Ла Лига болельщики
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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