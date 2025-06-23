Новичок Барселоны опасается за свою жизнь из-за болельщиков

Жоан Гарсия во время презентации в "Барселоне". Фото: www.instagram.com/__joangarcia/

Голкипер "Барселоны" Жоан Гарсия стал жертвой целенаправленной травли. После перехода из каталонского "Эспаньола" новичок "сине-гранатовых" начал получать анонимные звонки и сообщения с угрозами.

Из-за этого молодой спортсмен решил сменить номер телефона и минимизировать контакты с внешним миром. Вратарь практически не выходит из дома, встречаясь лишь с несколькими близкими друзьями, сообщает Sport.es.

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Жоан Гарсия в "Барселоне". Фото: www.instagram.com/__joangarcia/

Жоан Гарсия опасается угроз

Спортивные источники указывают: врачи и представители клуба настоятельно рекомендовали ему избежать любых публичных мероприятий, чтобы минимизировать риски. В данный момент клуб сфокусировал усилия на обеспечении конфиденциальности и защите личных данных голкипера.

"Я понимаю реакцию части болельщиков, но ничто не оправдывает угрозы. Я ценю поддержку от тех, кто остаётся спокойным. Главное сейчас — быть спокоен и сосредоточен на новой роли", — заявил Жоан Гарсия.

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