Новичок Барселоны опасается за свою жизнь из-за болельщиков

Футболист Барселоны не покидает дом из-за угроз расправы
Голкипер "Барселоны" Жоан Гарсия стал жертвой целенаправленной травли. После перехода из каталонского "Эспаньола" новичок "сине-гранатовых" начал получать анонимные звонки и сообщения с угрозами.
Из-за этого молодой спортсмен решил сменить номер телефона и минимизировать контакты с внешним миром. Вратарь практически не выходит из дома, встречаясь лишь с несколькими близкими друзьями, сообщает Sport.es.
Жоан Гарсия отказался посещать день рождения бывшего товарища по "Эспаньолу", несмотря на приглашение. Он прекрасно осознает, насколько остро прошел его переход для части болельщиков прежнего клуба.
Жоан Гарсия опасается угроз
Спортивные источники указывают: врачи и представители клуба настоятельно рекомендовали ему избежать любых публичных мероприятий, чтобы минимизировать риски. В данный момент клуб сфокусировал усилия на обеспечении конфиденциальности и защите личных данных голкипера.
"Я понимаю реакцию части болельщиков, но ничто не оправдывает угрозы. Я ценю поддержку от тех, кто остаётся спокойным. Главное сейчас — быть спокоен и сосредоточен на новой роли", — заявил Жоан Гарсия.
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