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Футболіст розповів про зупинку серця під час матчу

19 лютого 2024 10:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст розповів про зупинку серця під час матчу
Том Локієр в "Лутон Таун". Фото: instagram.com/tomlockyer/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної Уельсу та англійського клубу "Лутон Таун" Том Локієр розповів про те, що відчув під час зупинки серця. Футболіст кілька хвилин був непритомний.

Локієр ледь не помер прямо на футбольному полі, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Інцидент із Томом Локієром стався під час матчу 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, в якому "Лутон Таун" грав із "Борнмутом". На момент події рахунок був 1:1.

Том Лок'єр
Том Локієр святкує перемогу. Фото: instagram.com/tomlockyer/

Спогади Локієра про зупинку серця

Центральний захисник "Лутона" розповів, що добре запам'ятав ті події. У середині поєдинку 29-річний футболіст відчув запаморочення. Він подумав, що його самопочуття має нормалізуватися за кілька секунд, проте цього не сталося.

"Я пам'ятаю, що в мене раптово не залишилося сил, я впав прямо на поле. Коли я прийшов до тями, навколо мене були партнери по команді та медики. На щастя, лікарі змогли мене врятувати за допомогою дефібрилятора. Було відчуття, ніби мене збила машина. Але мені дуже пощастило залишитися живими", — розповів Том Локієр.

Захисник "Лутона" сподівається на повернення до професійного спорту. Лікарі поки що просять його утриматися від навантажень, оскільки у Локієра не вперше виникли проблеми із серцем. Проте гравець має шанс у майбутньому відновити кар'єру.

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спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
масаж серця
Лутон Таун
Том Локієр

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