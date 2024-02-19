Футболист рассказал об остановке сердца во время матча

Том Локьер в "Лутон Таун". Фото: instagram.com/tomlockyer/

Защитник сборной Уэльса и английского клуба "Лутон Таун" Том Локьер рассказал о том, что почувствовал во время остановки сердца. Футболист несколько минут был без сознания.

Локьер едва не умер прямо на футбольном поле, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Инцидент с Томом Локьером произошел во время матча 17-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором "Лутон Таун" играл с "Борнмутом". На момент происшествия счет был 1:1.

Том Локьер празднует победу. Фото: instagram.com/tomlockyer/

Воспоминания Локьера об остановке сердца

Центральный защитник "Лутона" рассказал, что хорошо запомнил те события. В середине поединка 29-летний футболист почувствовал головокружение. Он подумал, что его самочувствие должно нормализоваться через несколько секунд, однако этого не произошло.

"Я помню, что у меня внезапно не осталось сил, я рухнул прямо на поле. Когда я очнулся, вокруг меня были партнеры по команде и медики. К счастью, врачи смогли меня спасти с помощью дефибриллятора. Было ощущение, будто меня сбила машина. Но мне очень повезло остаться в живых", — рассказал Том Локьер.

Защитник "Лутона" надеется на возвращение в профессиональный спорт. Врачи пока просят его воздержаться от нагрузок, поскольку у Локьера не в первый раз возникли проблемы с сердцем. Однако у игрока есть шанс в будущем возобновить карьеру.

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