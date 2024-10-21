ФСК Маріуполь шукає 80 тисяч гривень для матчу з Металургом

Головний тренер "Маріуполя" Олег Краснопьоров. Фото: "Маріуполь"

ФСК "Маріуполь" залишився без спонсора і наразі у команди великі фінансові проблеми. Складну ситуацію підтвердив головний тренер Олег Краснопьоров.

За словами тренера в коментарі "Українському футболу", гравцям необхідно 80 тисяч гривень, щоб зіграти матч проти запорізького "Металурга".

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Раніше гравці знайшли таку ж суму, щоб зіграти матч проти "Діназа", який команда перемогла з рахунком 3:0.

При цьому через відсутність необхідних коштів команда не зіграла з ЮКСА.

Краснопьоров розповів, що у клуба наразі немає менеджерів, які б займалися пошуком грошей і тому цим займаються гравці та тренери.

"Ми шукаємо спонсора, який би допоміг врятувати "Маріуполь".

Нам потрібна допомога, як на найближчий матч, це знову 80 тисяч гривень, так і довгостроково. Шукаємо гроші на матч проти "Металурга", щоб виграти час на пошук нового інвестора. У такий час, команда "Маріуполь" має зберегти своє існування в Україні", — сказав Краснопьоров.

Раніше криптобіржа Kyrrex, яка повністю фінансувала клуб, припинила з ним співпрацю.

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