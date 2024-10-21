ФСК Мариуполь ищет 80 тысяч гривен для матча с Металлургом

Главный тренер "Мариуполя" Олег Красноперов. Фото: "Мариуполь"

ФСК "Мариуполь" остался без спонсора и пока у команды большие финансовые проблемы. Сложную ситуацию подтвердил главный тренер Олег Красноперов.

По словам тренера в комментарии "Украинскому футболу", игрокам необходимо 80 тысяч гривен, чтобы сыграть матч против запорожского "Металлурга".

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Ранее игроки нашли ту же сумму, чтобы сыграть матч против "Диназа", в котором команда победила со счетом 3:0.

При этом из-за отсутствия необходимых средств "Мариуполь" не сыграл с ЮКСА.

Красноперов рассказал, что у клуба пока нет менеджеров, которые занимались бы поиском денег и поэтому этим занимаются игроки и тренеры.

"Мы ищем спонсора, который поможет спасти "Мариуполь".

Нам нужна помощь как на ближайший матч, это снова 80 тысяч гривен, так и долгосрочно. Ищем деньги на матч против "Металлурга", чтобы выиграть время на поиск нового инвестора. В такое время команда "Мариуполь" должна сохранить свое существование в Украине", — сказал Красноперов.

Ранее криптобиржа Kyrrex, полностью финансировавшая клуб, прекратила с ним сотрудничество.

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