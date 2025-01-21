Галатасарай втратив двох лідерів перед матчем із Динамо

Гравці "Галатасарая" перед матчем. Фото: instagram.com/g.dsara/

У лазареті турецького "Галатасарая" виявилося два футболісти, які не допоможуть команді у матчі з київським "Динамо". Головний тренер Окан Бурук не зможе розраховувати на допомогу важливих виконавців.

Травми гравців "Галатасарая" виявилися занадто серйозними, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Читайте також:

"Галатасарай" продовжує боротьбу за місце в плей-офф Ліги Європи. Турецька команда підійшла до матчу 7 туру без поразок: в активі підопічних Окана Бурука три нічиї й стільки ж перемог. Перед поєдинком з аутсайдером турніру стамбульці втратили двох футболістів.

Габріель Сара під час матчу. Фото: instagram.com/g.dsara/

Хто не допоможе "Галатасараю" в цей вечір

Хавбек турецької команди Габріель Сара травмував коліно ще на початку січня. Тренерський штаб стамбульців розраховував, що бразилець повернеться до ладу до матчу з "Динамо", однак за добу до гри футболіст не тренувався. Окан Бурук не відповів на запитання, чи зможе Сара вийти на поле, але його участь у поєдинку з "Динамо" практично виключена.

Габріель є важливим для "Галатасарая" виконавцем. Він провів на полі 25 поєдинків у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок 2 голи й зробив 6 результативних передач.

Мауро Ікарді залишається в лазареті. Фото: instagram.com/mauroicardi/

Зовсім точно не зможе зіграти з "біло-синіми" аргентинський футболіст Мауро Ікарді. Ще в листопаді 2024 року півзахисник отримав одразу дві важкі травми. Він пошкодив хрестоподібну зв'язку коліна та меніск.

Нагадаємо, напередодні матчу стало відомо про зацікавленість відомого клубу до футболіста київського "Динамо" Назара Волошина.

Український клуб має одну перевагу напередодні зустрічі з "Галатасараєм" у Лізі Європи.

У воротаря збірної України Андрія Луніна змінилася думка з приводу того, чи треба йому залишатися в мадридському "Реалі".