Галатасарай лишился двух лидеров перед матчем с Динамо

Игроки "Галатасарая" перед матчем. Фото: instagram.com/g.dsara/

В лазарете турецкого "Галатасарая" оказалось два футболиста, которые не помогут команде в матче с киевским "Динамо". Главный тренер Окан Бурук не сможет рассчитывать на помощь важных исполнителей.

Травмы игроков "Галатасарая" оказались слишком серьезными, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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"Галатасарай" продолжает борьбу за место в плей-офф Лиги Европы. Турецкая команда подошла к матчу 7 тура без поражений: в активе подопечных Окана Бурука три ничьи и столько же побед. Перед поединком с аутсайдером турнира стамбульцы лишились двух футболистов.

Габриэль Сара во время матча. Фото: instagram.com/g.dsara/

Кто не поможет "Галатасараю" в этот вечер

Хавбек турецкой команды Габриэль Сара травмировал колено еще в начале января. Тренерский штаб стамбульцев рассчитывал, что бразилец вернется в строй к матчу с "Динамо", однако за сутки до игры футболист не тренировался. Окан Бурук не ответил на вопрос, сможет ли Сара выйти на поле, но его участие в поединке с "Динамо" практически исключено.

Габриэль является важным для "Галатасарая" исполнителем. Он провел на поле 25 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Мауро Икарди остается в лазарете. Фото: instagram.com/mauroicardi/

Совершенно точно не сможет сыграть с "бело-синими" аргентинский футболист Мауро Икарди. Еще в ноябре 2024 года полузащитник получил сразу две тяжелые травмы. Он повредил крестообразную связку колена и мениск.

Напомним, накануне матча стало известно об интересе известного клуба к футболисту киевского "Динамо" Назару Волошину.

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