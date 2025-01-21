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Галатасарай потерял важных игроков перед матчем с Динамо

21 января 2025 10:33
Станислав Костюк - Редактор
Галатасарай лишился двух лидеров перед матчем с Динамо
Игроки "Галатасарая" перед матчем. Фото: instagram.com/g.dsara/
Станислав Костюк - Редактор

В лазарете турецкого "Галатасарая" оказалось два футболиста, которые не помогут команде в матче с киевским "Динамо". Главный тренер Окан Бурук не сможет рассчитывать на помощь важных исполнителей. 

Травмы игроков "Галатасарая" оказались слишком серьезными, сообщает Dynamo.kiev.ua

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"Галатасарай" продолжает борьбу за место в плей-офф Лиги Европы. Турецкая команда подошла к матчу 7 тура без поражений: в активе подопечных Окана Бурука три ничьи и столько же побед. Перед поединком с аутсайдером турнира стамбульцы лишились двух футболистов. 

Габриэль Сара
Габриэль Сара во время матча. Фото: instagram.com/g.dsara/

Кто не поможет "Галатасараю" в этот вечер 

Хавбек турецкой команды Габриэль Сара травмировал колено еще в начале января. Тренерский штаб стамбульцев рассчитывал, что бразилец вернется в строй к матчу с "Динамо", однако за сутки до игры футболист не тренировался. Окан Бурук не ответил на вопрос, сможет ли Сара выйти на поле, но его участие в поединке с "Динамо" практически исключено. 

Габриэль является важным для "Галатасарая" исполнителем. Он провел на поле 25 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет 2 гола и сделал 6 результативных передач. 

Мауро Икарди
Мауро Икарди остается в лазарете. Фото: instagram.com/mauroicardi/

Совершенно точно не сможет сыграть с "бело-синими" аргентинский футболист Мауро Икарди. Еще в ноябре 2024 года полузащитник получил сразу две тяжелые травмы. Он повредил крестообразную связку колена и мениск. 

Напомним, накануне матча стало известно об интересе известного клуба к футболисту киевского "Динамо" Назару Волошину. 

Украинский клуб обладает одним преимуществом накануне встречи с "Галатасараем" в Лиге Европы. 

У вратаря сборной Украины Андрея Лунина изменилось мнение по поводу того, надо ли ему оставаться в мадридском "Реале". 

спорт футбол Динамо Лига Европы Галатасарай Мауро Икарди

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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