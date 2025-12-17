Гераскевич показав результат обстрілу РФ спорткомплексу в Сумах

Результати обстрілу спорткомплексу в Сумах. Фото: x.com/heraskevych

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував російський обстріл спортивного комплексу "Свема" в Шостці Сумської області, який став однією з цілей дронової атаки. Спортсмен наголосив, що удар припав на місце, де щодня тренувалися діти та розвивався український спорт.

Атака сталася в денний час, коли всередині комплексу перебували вихованці секції акробатики та тренери, нагадав Гераскевич на своїй сторінці в соцмережі X.

У будівлі на той момент було понад двадцять осіб, більшість із яких діти, і тільки швидка евакуація дала змогу уникнути жертв, проте сам об'єкт зазнав критичних руйнувань та фактично перестав існувати як спортивний простір.

Владислав Гераскевич на тлі зруйнованого спорткомплексу. Фото: x.com/heraskevych

Розмова про "спорт поза політикою" більше не працює

Гераскевич звернув увагу на різкий контраст між реальністю війни та діями міжнародних спортивних структур, які продовжують послаблювати обмеження для представників Росії та Білорусі. За його словами, такі рішення виглядають особливо цинічно на тлі знищення спортивних об'єктів та постійної загрози для юних спортсменів в Україні.

Руйнування всередині комплексу "Свема". Фото: x.com/heraskevych

"Остання атака була спрямована на спортивний комплекс, де в момент удару тренувалися діти. Це місце, яке десятиліттями виховувало спортсменів, зараз просто знищене. І на цьому тлі особливо абсурдно чути заяви про те, що спорт нібито може бути поза політикою", — написав Гераскевич.

