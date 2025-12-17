Видео
Україна
Видео

Главная Спорт Гераскевич отреагировал на атаку РФ по спорткомплексу в Сумах

Гераскевич отреагировал на атаку РФ по спорткомплексу в Сумах

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 14:15
Гераскевич показал результат обстрела РФ спорткомплекса в Сумах
Результаты обстрела спорткомплекса в Сумах. Фото: x.com/heraskevych

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал российский обстрел спортивного комплекса "Свема" в Шостке Сумской области, который стал одной из целей дроновой атаки. Спортсмен подчеркнул, что удар пришелся по месту, где ежедневно тренировались дети и развивался украинский спорт.

Атака произошла в дневное время, когда внутри комплекса находились воспитанники секции акробатики и тренеры, напомнил Гераскевич на своей странице в соцсети X.

Читайте также:

В здании в тот момент было более двадцати человек, большинство из которых дети, и только быстрая эвакуация позволила избежать жертв, однако сам объект получил критические разрушения и фактически перестал существовать как спортивное пространство. 

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич на фоне разрушенного спорткомплекса. Фото: x.com/heraskevych

Разговор о "спорте вне политики" больше не работает

Гераскевич обратил внимание на резкий контраст между реальностью войны и действиями международных спортивных структур, которые продолжают ослаблять ограничения для представителей России и Беларуси. По его словам, подобные решения выглядят особенно цинично на фоне уничтожения спортивных объектов и постоянной угрозы для юных спортсменов в Украине. 

Свема
Разрушения внутри комплекса "Свема". Фото: x.com/heraskevych

"Последняя атака была направлена на спортивный комплекс, где в момент удара тренировались дети. Это место, которое десятилетиями воспитывало спортсменов, сейчас просто уничтожено. И на этом фоне особенно абсурдно слышать заявления о том, что спорт якобы может быть вне политики", — написал Гераскевич. 

спорт Сумы война в Украине Скелетон Владислав Гераскевич
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
