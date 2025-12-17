Гераскевич показал результат обстрела РФ спорткомплекса в Сумах

Гераскевич отреагировал на атаку РФ по спорткомплексу в Сумах
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал российский обстрел спортивного комплекса "Свема" в Шостке Сумской области, который стал одной из целей дроновой атаки. Спортсмен подчеркнул, что удар пришелся по месту, где ежедневно тренировались дети и развивался украинский спорт.
Атака произошла в дневное время, когда внутри комплекса находились воспитанники секции акробатики и тренеры, напомнил Гераскевич на своей странице в соцсети X.
В здании в тот момент было более двадцати человек, большинство из которых дети, и только быстрая эвакуация позволила избежать жертв, однако сам объект получил критические разрушения и фактически перестал существовать как спортивное пространство.
Разговор о "спорте вне политики" больше не работает
Гераскевич обратил внимание на резкий контраст между реальностью войны и действиями международных спортивных структур, которые продолжают ослаблять ограничения для представителей России и Беларуси. По его словам, подобные решения выглядят особенно цинично на фоне уничтожения спортивных объектов и постоянной угрозы для юных спортсменов в Украине.
"Последняя атака была направлена на спортивный комплекс, где в момент удара тренировались дети. Это место, которое десятилетиями воспитывало спортсменов, сейчас просто уничтожено. И на этом фоне особенно абсурдно слышать заявления о том, что спорт якобы может быть вне политики", — написал Гераскевич.
