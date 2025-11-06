Манчестер Сіті розгромив Боруссію у Лізі чемпіонів

Матч "Ман Сіті" — "Боруссія" Д. Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів завершилися матчі четвертого туру. На "Етіхаді" "Манчестер Сіті" приймав дортмундську "Боруссію".

Підопічні Хосепа Гвардіоли очікувано взяли гру під контроль і перемогли 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Голанн забив колишній команді

"Ман Сіті" відкрили рахунок на 22-й хвилині, коли Фоден пробив здалеку у лівий кут воріт — 1:0. За сім хвилин Доку розігнав атаку правим флангом і віддав під удар Голанну і той не промахнувся — 2:0. Цікаво, що Ерлінг не святкував гол у ворота свого колишнього клубу.

У другому таймі Фоден на 57-й хвилині оформив дубль потужим ударом.

Після трьох пропущених голів Ковач зробив чотири заміни, і на 72-й хвилині Антон замкнув подачу Р’єрсона та відквитав один м’яч.

Потім Гвардіола зробив заміни й "Боруссія" більше не створювала небезпеки. На 90+1-й хвилині Шеркі вбіг в штрафний майданчик та встановив остаточний рахунок — 4:1.

"Манчестер Сіті" — "Боруссія" Д — 4:1

Голи: Фоден, 22, 57, Голанн, 29, Шеркі, 90+1 — Антон, 72.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Нунес, Стоунз, Гвардіол, О’Райлі (Аїт-Нурі, 86) — Рейндерс (Б. Сілва, 79), Ніко Гонсалес, Фоден — Савіо (Діаш, 79), Голанн (Мармуш, 86), Доку (Шеркі, 79).

"Боруссія" Д: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні (Джан, 66) — Р’єрсон, Нмеча, Забітцер (Гросс, 67), Свенссон — Адеємі (Ф. Сілва, 81), Баєр (Беллінгем, 66) — Гірассі (Чуквуемека, 66).

Попередження: Савіо, О’Райлі — Свенссон.

Нагадаємо, легендарний футболіст Олег Блохін був першим українцем, якого нагородили "Золотим м'ячем".

Крім успіху в спорту, у Блохіна була історія кохання з легендарною Іриною Дерюгіною.

Плодом кохання Блохіна та Дерюгіної стала Ірина Блохіна, яка тренує збірну України.