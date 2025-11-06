Манчестер Сити разгромил Боруссию в Лиге чемпионов

Матч "Ман Сити" — "Боруссия" Д. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов завершились матчи четвертого тура. На "Этихаде" "Манчестер Сити" принимал дортмундскую "Боруссию".

Подопечные Хосепа Гвардиолы ожидаемо взяли игру под контроль и победили 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Холанн забил бывшей команде

"Ман Сити" открыли счет на 22-й минуте, когда Фоден пробил издали в левый угол ворот — 1:0. Через семь минут Доку разогнал атаку правым флангом и отдал под удар Холанну и тот не промахнулся — 2:0. Интересно, что Эрлинг не праздновал гол в ворота своего бывшего клуба.

Во втором тайме Фоден на 57-й минуте оформил дубль мощным ударом.

После трех пропущенных голов Ковач сделал четыре замены, и на 72-й минуте Антон замкнул подачу Рьерсона и отквитал один мяч.

Затем Гвардиола сделал замены и "Боруссия" больше не создавала опасности. На 90+1-й минуте Шерки вбежал в штрафную и установил окончательный счет — 4:1.

"Манчестер Сити" — "Боруссия" Д — 4:1

Голы: Фоден, 22, 57, Холанн, 29, Шерки, 90+1 — Антон, 72.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Нунес, Стоунз, Гвардиол, О'Райли (Аит-Нури, 86) — Рейндерс (Б. Силва, 79), Нико Гонсалес, Фоден — Савио (Диаш, 79), Холанн (Мармуш, 86), Доку (Шерки, 79).

"Боруссия" Д: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаини (Джан, 66) — Рьерсон, Нмеча, Забитцер (Гросс, 67), Свенссон — Адееми (Ф. Силва, 81), Байер (Беллингем, 66) — Гирасси (Чуквуэмека, 66).

Предупреждения: Савио, О'Райли — Свенссон.

Напомним, легендарный футболист Олег Блохин был первым украинцем, которого наградили "Золотым мячом".

Кроме успеха в спорте, у Блохина была история любви с легендарной Ириной Дерюгиной.

Плодом любви Блохина и Дерюгиной стала Ирина Блохина, которая тренирует сборную Украины.