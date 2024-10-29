Голанн пропустив церемонію Золотий м'яч за сімейними обставинами

Голанн проігнорував Золотий м'яч — відома причина
Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн поповнив список зірок, які проігнорували церемонію нагородження "Золотий м'яч-2024". Однак він не приїхав до Парижа не через те, що делегація мадридського "Реала".
Голанн вирішив приділити час своїм близьким людям, повідомляє Daily Mail.
Ерлінг Голанн отримав запрошення до Парижа на урочисту церемонію вручення нагород найкращим футболістам року. Але він не був фаворитом у боротьбі за "Золотий м'яч". Футболіст "Манчестер Сіті" вважав за краще вирушити не до Франції, а до рідної Швеції.
Як Голанн провів вихідний
Зірковий футболіст відвідав матч шведської першості, в якій "Мальме" зіграв із "Гетеборгом". У складі господарів поля, яким перемога мала принести чемпіонський титул, грає один із давніх друзів форварда Ерік Ботхейм. Свого часу спортсмени разом розпочинали шлях у професійному футболі. Обидва вважалися майбутніми зірками, але цей статус підтвердив лише Голанн.
Ерлінг зустрівся на трибуні стадіону з друзями, переглянув матч і відсвяткував перемогу "Мальме" з рахунком 2:1. Ця команда здобула чемпіонський титул, а футболіст "Манчестер Сіті" привітав друга з важливим досягненням.
Того ж вечора у голосуванні за звання найкращого гравця світу Ерлінг Голанн посів п'яте місце.
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