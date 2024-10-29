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Голанн проігнорував Золотий м'яч — відома причина

29 жовтня 2024 13:28
Станіслав Костюк - Редактор
Голанн пропустив церемонію Золотий м'яч за сімейними обставинами
Ерлінг Голанн під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн поповнив список зірок, які проігнорували церемонію нагородження "Золотий м'яч-2024". Однак він не приїхав до Парижа не через те, що делегація мадридського "Реала".

Голанн вирішив приділити час своїм близьким людям, повідомляє Daily Mail.

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Ерлінг Голанн отримав запрошення до Парижа на урочисту церемонію вручення нагород найкращим футболістам року. Але він не був фаворитом у боротьбі за "Золотий м'яч". Футболіст "Манчестер Сіті" вважав за краще вирушити не до Франції, а до рідної Швеції.

Ерлінг Холанд
Ерлінг Голанн на стадіон трибуна. Фото: Reuters

Як Голанн провів вихідний

Зірковий футболіст відвідав матч шведської першості, в якій "Мальме" зіграв із "Гетеборгом". У складі господарів поля, яким перемога мала принести чемпіонський титул, грає один із давніх друзів форварда Ерік Ботхейм. Свого часу спортсмени разом розпочинали шлях у професійному футболі. Обидва вважалися майбутніми зірками, але цей статус підтвердив лише Голанн.

Ерлінг зустрівся на трибуні стадіону з друзями, переглянув матч і відсвяткував перемогу "Мальме" з рахунком 2:1. Ця команда здобула чемпіонський титул, а футболіст "Манчестер Сіті" привітав друга з важливим досягненням.

Того ж вечора у голосуванні за звання найкращого гравця світу Ерлінг Голанн посів п'яте місце.

Нагадаємо, Вінісіус Жуніор не зумів стримати емоції після того, як "Золотий м'яч" виборов не він, а іспанець Родрі.

Захисник збірної України Віталій Миколенко може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії.

Геннадій Буткевич пояснив, що йому довелося продати заради фінансування житомирського "Полісся".

Ерлінг Холанд Манчестер Сіті футбол Золотий м'яч спорт

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