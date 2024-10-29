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Холанн проигнорировал Золотой мяч — известна причина

29 октября 2024 13:28
Станислав Костюк - Редактор
Холанн пропустил церемонию Золотой мяч по семейным обстоятельствам
Эрлинг Холанд во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith
Станислав Костюк - Редактор

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн пополнил список звезд, которые проигнорировали церемонию награждения "Золотой мяч-2024". Однако он не приехал в Париж не по той причине, что делегация мадридского "Реала"

Холанн решил уделить время своим близким людям, сообщает Daily Mail

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Эрлинг Холанн получил приглашение в Париж на торжественную церемонию вручения наград лучшим футболистам года. Но он не был фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". Футболист "Манчестер Сити" предпочел отправиться не во Францию, а в родную Швецию. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд на трибуне стадиона. Фото: Reuters

Как Холанн провел выходной

Звездный футболист посетил матч шведского первенства, в котором "Мальме" сыграл с "Гетеборгом". В составе хозяев поля, которым победа должна была принести чемпионский титул, играет один из давних друзей форварда Эрик Ботхейм. В своем время спортсмены вместе начинали путь в профессиональном футболе. Оба считались будущими звездами, но этот статус подтвердил только Холанн. 

Эрлинг встретился на трибуне стадиона с друзьями, посмотрел матч и отпраздновал победу "Мальме" со счетом 2:1. Эта команда завоевала чемпионский титул, а футболист "Манчестер Сити" поздравил друга с важным достижением. 

В тот же вечер в голосовании за звание лучшего игрока мира Эрлинг Холанн занял пятое место. 

Напомним, Винисиус Жуниор не сумел сдержать эмоции после того, как "Золотой мяч" завоевал не он, а испанец Родри. 

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. 

Геннадий Буткевич объяснил, что ему пришлось продать ради финансирования житомирского "Полесья".

Эрлинг Холанд Манчестер Сити футбол Золотой мяч спорт

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Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

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