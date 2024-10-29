Холанн пропустил церемонию Золотой мяч по семейным обстоятельствам

Эрлинг Холанд во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн пополнил список звезд, которые проигнорировали церемонию награждения "Золотой мяч-2024". Однако он не приехал в Париж не по той причине, что делегация мадридского "Реала".

Холанн решил уделить время своим близким людям, сообщает Daily Mail.

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Эрлинг Холанн получил приглашение в Париж на торжественную церемонию вручения наград лучшим футболистам года. Но он не был фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". Футболист "Манчестер Сити" предпочел отправиться не во Францию, а в родную Швецию.

Эрлинг Холанд на трибуне стадиона. Фото: Reuters

Как Холанн провел выходной

Звездный футболист посетил матч шведского первенства, в котором "Мальме" сыграл с "Гетеборгом". В составе хозяев поля, которым победа должна была принести чемпионский титул, играет один из давних друзей форварда Эрик Ботхейм. В своем время спортсмены вместе начинали путь в профессиональном футболе. Оба считались будущими звездами, но этот статус подтвердил только Холанн.

Эрлинг встретился на трибуне стадиона с друзьями, посмотрел матч и отпраздновал победу "Мальме" со счетом 2:1. Эта команда завоевала чемпионский титул, а футболист "Манчестер Сити" поздравил друга с важным достижением.

В тот же вечер в голосовании за звание лучшего игрока мира Эрлинг Холанн занял пятое место.

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