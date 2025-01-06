Арсенал цікавиться перспективним футболістом київського Динамо

Руслан Нещерет перед матчем із "Ромою". Фото: пресслужба "Динамо"

Запасний воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет може піти зі столичного клубу. У послугах молодого футболіста зацікавлена відома закордонна команда.

"Динамо" може заробити на продажу свого гравця серйозну суму, повідомляє інсайдер Дін Джеймс.

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Руслан Нещерет отримав зоряний шанс у "Динамо" ще 2021 року, коли "біло-сині" зустрілися з "Барселоною" в Лізі чемпіонів. Молодий воротар вийшов на поле в основному складі через травму Георгія Бущана, кілька разів урятував свою команду та став одним із найкращих гравців поєдинку.

Руслан Нещерет (у центрі) під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

П'ять років потому 22-річний Нещерет залишається дублером Бущана в "Динамо". Руслан отримав запрошення і до збірної України, за яку ще не встиг дебютувати. У нинішньому сезоні він провів на полі 3 поєдинки й пропустив 3 м'ячі.

Куди може перейти Нещерет

На голкіпера "Динамо" претендує лондонський "Арсенал", де вже грає інший українець — Олександр Зінченко. Тренерський штаб англійської команди шукає молодого, перспективного воротаря, який міг би поборотися за місце в основному складі.

Українець не є єдиним претендентом на цю вакансію в "Арсеналі". Також "каноніри" цікавляться 22-річним Самуелем Соарешем, який є конкурентом Анатолія Трубіна в португальській "Бенфіці".

"Динамо" може заробити на трансфері Нещерета півтора мільйона євро.

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