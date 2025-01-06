Арсенал интересуется перспективным футболистом киевского Динамо

Руслан Нещерет перед матчем с "Ромой". Фото: пресс-служба "Динамо"

Запасной вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет может уйти из столичного клуба. В услугах молодого футболиста заинтересована известная зарубежная команда.

"Динамо" может заработать на продаже своего игрока серьезную сумму, сообщает инсайдер Дин Джеймс.

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Руслан Нещерет получил звездный шанс в "Динамо" еще в 2021 году, когда "бело-синие" встретились с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Молодой вратарь вышел на поле в основном составе из-за травмы Георгия Бущана, несколько раз спас свою команду и стал одним из лучших игроков поединка.

Руслан Нещерет (в центре) во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Пять лет спустя 22-летний Нещерет остается дублером Бущана в "Динамо". Руслан получил приглашения и в сборную Украины, за которую еще не успел дебютировать. В нынешнем сезоне он провел на поле 3 поединка и пропустил 3 мяча.

Куда может перейти Нещерет

На голкипера "Динамо" претендует лондонский "Арсенал", где уже играет другой украинец — Александр Зинченко. Тренерский штаб английской команды ищет молодого, перспективного вратаря, который мог бы побороться за место в основном состава.

Украинец не является единственным претендентом на эту вакансию в "Арсенале". Также "канониры" интересуются 22-летним Самуэлем Соарешем, который является конкурентом Анатолия Трубина в португальской "Бенфике".

"Динамо" может заработать на трансфере Нещерета полтора миллиона евро.

Напомним, чиновники Федерации гимнастики Украины могут предстать перед судом по делу о финансовых растратах.

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