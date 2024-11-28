Трубін не потиснув руку Головіну: реакція росіянина

Головін відреагував на рішення Трубіна не тиснути йому руку
У п'ятому турі основного раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" з Анатолієм Трубіним у складі на виїзді обіграла "Монако" з рахунком 3:2. У суперника португальців з перших хвилин вийшов на поле росіянин Олександр Головін, якому українець не потиснув руку перед матчем.
Головін після гри прокоментував інцидент для російських ЗМІ.
Головіну все одно на ситуацію
За словами Головіна, йому нецікаво реагувати на ситуацію з українським воротарем.
"Взагалі все одно на вчорашню ситуацію, нецікаво, на*рати. Забудьте", — сказав Головін.
Зазначимо, що українські футболісти не тиснуть руки росіянам через повномасштабне вторгнення.
"Бенфіка" після перемоги над "Монако" посідає 14-те місце у Лізі чемпіонів.
"Монако" має на одне очко більше, ніж у "Бенфіки" та займає восьму позицію.
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