Трубін не потиснув руку Головіну: реакція росіянина

Головін у матчі проти "Бенфіки". Фото: Reuters

У п'ятому турі основного раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" з Анатолієм Трубіним у складі на виїзді обіграла "Монако" з рахунком 3:2. У суперника португальців з перших хвилин вийшов на поле росіянин Олександр Головін, якому українець не потиснув руку перед матчем.

Головін після гри прокоментував інцидент для російських ЗМІ.

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Головіну все одно на ситуацію

За словами Головіна, йому нецікаво реагувати на ситуацію з українським воротарем.

"Взагалі все одно на вчорашню ситуацію, нецікаво, на*рати. Забудьте", — сказав Головін.

Зазначимо, що українські футболісти не тиснуть руки росіянам через повномасштабне вторгнення.

"Бенфіка" після перемоги над "Монако" посідає 14-те місце у Лізі чемпіонів.

"Монако" має на одне очко більше, ніж у "Бенфіки" та займає восьму позицію.

Нагадаємо, французький форвард "Реала" Кіліан Мбаппе почув у свій бік критику від головного тренера Карло Анчелотті.

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