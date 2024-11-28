Трубин не пожал руку Головину: реакция россиянина

Головин отреагировал на решение Трубина не жать ему руку
В пятом туре основного раунда Лиги чемпионов "Бенфика" с Анатолием Трубиным в составе на выезде обыграла "Монако" со счетом 3:2. У соперника португальцев с первых минут вышел на поле россиянин Александр Головин, которому украинец не пожал руку перед матчем.
Головин после игры прокомментировал инцидент для российских СМИ.
Головину все равно на ситуацию
По словам Головина, ему неинтересно реагировать на ситуацию с украинским вратарем.
"Вообще все равно на вчерашнюю ситуацию, неинтересно, на*рать. Забудьте", — сказал Головин.
Отметим, что украинские футболисты не жмут руки россиянам из-за полномасштабного вторжения.
"Бенфика" после победы над "Монако" занимает 14-е место в Лиге чемпионов.
"Монако" имеет на одно очко больше чем в "Бенфике" и занимает восьмую позицию.
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