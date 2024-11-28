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Головин отреагировал на решение Трубина не жать ему руку

28 ноября 2024 20:18
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Трубин не пожал руку Головину: реакция россиянина
Головин в матче против "Бенфики". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В пятом туре основного раунда Лиги чемпионов "Бенфика" с Анатолием Трубиным в составе на выезде обыграла "Монако" со счетом 3:2. У соперника португальцев с первых минут вышел на поле россиянин Александр Головин, которому украинец не пожал руку перед матчем.

Головин после игры прокомментировал инцидент для российских СМИ.

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Головину все равно на ситуацию

По словам Головина, ему неинтересно реагировать на ситуацию с украинским вратарем.

"Вообще все равно на вчерашнюю ситуацию, неинтересно, на*рать. Забудьте", — сказал Головин.

Отметим, что украинские футболисты не жмут руки россиянам из-за полномасштабного вторжения.

"Бенфика" после победы над "Монако" занимает 14-е место в Лиге чемпионов.

"Монако" имеет на одно очко больше чем в "Бенфике" и занимает восьмую позицию.

Напомним, французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе услышал в свою сторону критику от главного тренера Карло Анчелотти.

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко раскритиковал игру Артема Довбика.

В "Реале" недовольны травмами Тибо Куртуа и готовы поменять его в основе.

футбол Лига чемпионов Монако Бенфика Анатолий Трубин украинские легионеры (футбол)

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