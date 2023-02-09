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Головний тренер "Шахтаря" розповів, хто пропустить матч Ліги Європи з "Ренном"

9 лютого 2023 11:54
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ігор Йовичевич розповів, як Шахтар зіграє з Ренном у Лізі Європи
Наставник "гірників" упевнений, що його команда добре зіграє з французами у єврокубках
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич підбив підсумки збору, який команда провела напередодні поновлення сезону в українській Прем'єр-лізі та плей-офф єврокубків.

Фахівець розповів, хто з футболістів "гірників" не зможе зіграти у поєдинку Ліги Європи проти французького "Ренну", повідомляє офіційний сайт клубу.

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До другої частини сезону 2022/2023 "Шахтар" підійшов на другому місці у турнірній таблиці УПЛ. За підсумками 15 турів відставання від "Дніпра-1" складає п'ять очок. Проте "гірники" мають матч у запасі.

Що сказав Ігор Йовичевич?

Вже 16 лютого підопічні Ігора Йовичевича проведуть перший матч у плей-офф Ліги Європи проти французького "Ренна". Зустріч у відповідь заплановано на 23 лютого.

"Важливо, що ніхто не отримав травми. У нас виникали такі проблеми під час збору — були невеликі ушкодження, застуди, віруси. Все це вибиває з ігрового ритму.

Ми дуже рідко працювали у повному складі, і це позначалося на тренувальному процесі. Адже важливо до поєдинків чемпіонату України та Ліги Європи набрати ту форму, яка дозволить "Шахтарю" перемагати. Але останніми днями ми зібралися, ситуація стабілізувалася. Є відчуття, що ми будемо повним порядком під час єврокубкової дуелі з "Ренном".

Я задоволений енергією команди, структурою гри у товариських матчах, забитими м'ячами, комбінаторикою. Звичайно, є ще тиждень, щоби попрацювати над певними сегментами, і я думаю, що ми дуже добре підготуємося до "Ренну", — розповів Ігор Йовичевич.

За словами наставника "Шахтаря", Мар'ян Швед не зможе зіграти із французами через травму. Він відновлюватиметься приблизно три тижні. Вінгера може замінити у складі "гірників" молодий Дмитро Криськів.

Нагадаємо, захисника збірної України Олександра Зінченка було визнано "Футболістом січня" в лондонському "Арсеналі".

А французький "Олімпік" у Марселі несподівано обіграв "ПСЖ" у рамках 1/8 Кубка Франції. Переможний гол у складі південної команди забив Руслан Маліновський.

Тим часом відкладається повернення до ладу півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.

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