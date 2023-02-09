Ігор Йовичевич розповів, як Шахтар зіграє з Ренном у Лізі Європи

Головний тренер "Шахтаря" розповів, хто пропустить матч Ліги Європи з "Ренном"
Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич підбив підсумки збору, який команда провела напередодні поновлення сезону в українській Прем'єр-лізі та плей-офф єврокубків.
Фахівець розповів, хто з футболістів "гірників" не зможе зіграти у поєдинку Ліги Європи проти французького "Ренну", повідомляє офіційний сайт клубу.
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До другої частини сезону 2022/2023 "Шахтар" підійшов на другому місці у турнірній таблиці УПЛ. За підсумками 15 турів відставання від "Дніпра-1" складає п'ять очок. Проте "гірники" мають матч у запасі.
🔝 Виконання точно у кут воріт! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 9, 2023
Оцініть ефектний гол Георгія Судакова у спарингу з ФК «Сараєво» 👏 # ШахтарСараєво #Shakhtar
Що сказав Ігор Йовичевич?
Вже 16 лютого підопічні Ігора Йовичевича проведуть перший матч у плей-офф Ліги Європи проти французького "Ренна". Зустріч у відповідь заплановано на 23 лютого.
"Важливо, що ніхто не отримав травми. У нас виникали такі проблеми під час збору — були невеликі ушкодження, застуди, віруси. Все це вибиває з ігрового ритму.
Ми дуже рідко працювали у повному складі, і це позначалося на тренувальному процесі. Адже важливо до поєдинків чемпіонату України та Ліги Європи набрати ту форму, яка дозволить "Шахтарю" перемагати. Але останніми днями ми зібралися, ситуація стабілізувалася. Є відчуття, що ми будемо повним порядком під час єврокубкової дуелі з "Ренном".
Я задоволений енергією команди, структурою гри у товариських матчах, забитими м'ячами, комбінаторикою. Звичайно, є ще тиждень, щоби попрацювати над певними сегментами, і я думаю, що ми дуже добре підготуємося до "Ренну", — розповів Ігор Йовичевич.
💪 Траоре набирає обертів! ⚽️⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 8, 2023
Дубль нападника у спарингу з ФК «Сараєво». #ШахтарСараєво #Shakhtar pic.twitter.com/rlQb3tkKgH
За словами наставника "Шахтаря", Мар'ян Швед не зможе зіграти із французами через травму. Він відновлюватиметься приблизно три тижні. Вінгера може замінити у складі "гірників" молодий Дмитро Криськів.
Нагадаємо, захисника збірної України Олександра Зінченка було визнано "Футболістом січня" в лондонському "Арсеналі".
А французький "Олімпік" у Марселі несподівано обіграв "ПСЖ" у рамках 1/8 Кубка Франції. Переможний гол у складі південної команди забив Руслан Маліновський.
Тим часом відкладається повернення до ладу півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.