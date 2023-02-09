Игор Йовичевич рассказал, как Шахтер сыграет с Ренном в Лиге Европы

Главный тренер "Шахтера" рассказал, кто пропустит матч Лиги Европы с "Ренном"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итоги сбора, который команда провела накануне возобновления сезона в украинской Премьер-лиге и плей-офф еврокубков.
Специалист рассказал, кто из футболистов "горняков" не сможет сыграть в поединке Лиги Европы против французского "Ренна", сообщает официальный сайт клуба.
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Ко второй части сезона 2022/2023 "Шахтер" подошел на втором месте в турнирной таблице УПЛ. По итогам 15 туров отставание от "Днепра-1" составляет пять очков. Однако у "горняков" есть матч в запасе.
🔝 Виконання точно в кут воріт! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 9, 2023
Оцініть ефектний гол Георгія Судакова в спарингу з ФК «Сараєво» 👏#ШахтарСараєво #Shakhtar pic.twitter.com/sR8w9gHsib
Что сказал Игор Йовичевич?
Уже 16 февраля подопечные Игора Йовичевича проведут первый матч в плей-офф Лиги Европы против французского "Ренна". Ответная встреча запланирована на 23 февраля.
"Важно, что никто не получил травму. У нас возникали такие проблемы во время сбора — были небольшие повреждения, простуды, вирусы. Все это выбивает из игрового ритма.
Мы очень редко работали в полном составе, и это сказывалось на тренировочном процессе. А ведь важно до поединков чемпионата Украины и Лиги Европы набрать ту форму, которая позволит "Шахтеру" побеждать. Но в последние дни мы собрались, ситуация стабилизировалась. Есть ощущение, что мы будем в полном порядке во время еврокубковой дуэли с "Ренном".
Я доволен энергией команды, структурой игры в товарищеских матчах, забитыми мячами, комбинаторикой. Конечно, есть еще неделя, чтобы поработать над определенными сегментами, и я думаю, что мы очень хорошо подготовимся к "Ренну", — рассказал Игор Йовичевич.
💪 Траоре набирає обертів! ⚽️⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 8, 2023
Дубль нападника в спарингу з ФК «Сараєво».#ШахтарСараєво #Shakhtar pic.twitter.com/rlQb3tkKgH
По словам наставника "Шахтера", Марьян Швед не сможет сыграть с французами из-за травмы. Он будет восстанавливаться примерно три недели. Вингера может заменить в составе "горняков" молодой Дмитрий Криськив.
Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале".
А французский "Олимпик" в Марселе неожиданно обыграл "ПСЖ" в рамках 1/8 Кубка Франции. Победный гол в составе южной команды забил Руслан Малиновский.
Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы.