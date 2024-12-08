Спортивні ЗМІ Грузії відреагували на протести в країні

Протести у Тбілісі. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

У Грузії вже понад тиждень продовжуються антиурядові протести. У них беруть участь і жителі країни, тісно пов'язані зі спортом.

Два популярні спортивні проєкти Грузії зробили заяви щодо останніх подій у країні, повідомляють місцеві ЗМІ.

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У Грузії щодня відбуваються мітинги, на які виходять десятки тисяч людей. Вони розчаровані рішенням влади на декілька років призупинити інтеграцію до Євросоюзу. Люди виходять на міські площі, попри жорстку реакцію з боку силовиків, які затримали вже десятки мітингувальників.

Грузинські мітингувальники під час протесту. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Реакція спортивних ЗМІ

Низка спортивних видань Грузії повідомили про тимчасове призупинення або серйозні зміни у мовленні. Зокрема Setanta Sports тимчасово проводитиме ефіри без коментаторів. У компанії зазначили, що нині на тлі подій у Грузії складно продовжувати коментувати спорт із психологічного, емоційного та фізичного погляду.

Люди перед будинком Парламенту Грузії. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Setanta Sports висловила солідарність боротьбі грузинського народу за своє європейське майбутнє. Цю думку поділяє і спортивне видання EuropopGe, яке тимчасово вирішило призупинити діяльність. У компанії заявили, що не можуть працювати у звичному режимі, а також засудили насильство. Цей приклад наслідувала велика кількість представників бізнесу та журналістів у Грузії.

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