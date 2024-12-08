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Реакция на протесты — спортивные СМИ Грузии сделали заявление

8 декабря 2024 12:02
Станислав Костюк - Редактор
Спортивные СМИ Грузии отреагировали на протесты в стране
Протесты в Тбилиси. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze
Станислав Костюк - Редактор

В Грузии уже больше недели продолжаются антиправительственные протесты. В них принимают участие и жители страны, которые тесно связаны со спортом.

Два популярных спортивных проекта Грузии сделали заявления, касающиеся последних событий в стране, сообщают местные СМИ.

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В Грузии каждый день проходят митинги, на которые выходят десятки тысяч людей. Они разочарованы решением властей на несколько лет приостановить интеграцию в Евросоюз. Люди выходят на городские площади, несмотря на жесткую реакцию со стороны силовиков, которые задержали уже десятки митингующих. 

Грузинские протестующие
Грузинские митингующие во время протеста. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Реакция спортивных СМИ 

Ряд спортивных изданий Грузии сообщили о временной приостановке или серьезных изменениях в вещании. В частности, Setanta Sports временно будет проводить эфиры без комментаторов. В компании отметили, что в настоящее время на фоне событий в Грузии сложно продолжать комментировать спорт с психологической, эмоциональной и физической точки зрения. 

Парламент Грузии
Люди перед зданием Парламента Грузии. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Setanta Sports выразила солидарность борьбе грузинского народа за свое европейское будущее. Эту точку зрения разделяет и спортивное издание EuropopGe, которое временно решило приостановить деятельность. В компании заявили, что не могут работать в привычном режиме, а также осудили насилие. Этому примеру последовало большое количество представителей бизнеса и журналистов в Грузии.

Напомним, жена мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который поддерживает действия властей, зарабатывает деньги в Украине. 

Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получил новое предложение возглавить испанскую команду. 

"Ливерпуль" принял важное решение по поводу будущего Мохаммеда Салаха. 

Фьюри ответил отказом на предложение провести бой, условия которого уже были согласованы. 

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