Пау Кубарсі отримав жахливу травму обличчя у матчі

Гравець Барселони отримав жахливу травму обличчя — фото
Каталонська "Барселона" провела поєдинок із сербським клубом "Црвена Звезда". В матчі травму обличчя отримав молодий гравець Пау Кубарсі.
Про це пише портал Новини.LIVE.
Пау Кубарсі отримав травму обличчя
"Барселона" здобула впевнену перемогу над "Црвеною Звездою" – матч закінчився з рахунком 5:2.
На 67-й хвилині зустрічі 17-річний Пау Кубарсі отримав удар шипами по обличчю від супротивника. Лікарі провели гравця з поля та надали йому необхідну допомогу.
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Зазначається, що медикам довелось накласти шви, щоб зупинити кровотечу.
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