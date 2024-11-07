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Гравець Барселони отримав жахливу травму обличчя — фото

7 листопада 2024 21:21
Станіслав Костюк - Редактор
Пау Кубарсі отримав жахливу травму обличчя у матчі
Пау Кубарсі під час гри. Фото: ФК Барселона
Станіслав Костюк - Редактор

Каталонська "Барселона" провела поєдинок із сербським клубом "Црвена Звезда". В матчі травму обличчя отримав молодий гравець Пау Кубарсі. 

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Пау Кубарсі отримав травму обличчя

"Барселона" здобула впевнену перемогу над "Црвеною Звездою" – матч закінчився з рахунком 5:2.

На 67-й хвилині зустрічі 17-річний Пау Кубарсі отримав удар шипами по обличчю від супротивника. Лікарі провели гравця з поля та надали йому необхідну допомогу. 

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Пау Кубарсі
Пау Кубарсі після травми. Фото: x.com/sic_aa

Зазначається, що медикам довелось накласти шви, щоб зупинити кровотечу.

Пау Кубарсі
Пау Кубарсі після отриманої травми. Фото: x.com/sic_aa

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