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Игрок Барселоны получил ужасную травму лица

7 ноября 2024 21:21
Станислав Костюк - Редактор
Пау Кубарси получил ужасную травму лица в матче
Пау Кубарси во время игры. Фото: ФК Барселона
Станислав Костюк - Редактор

Каталонская " Барселона " провела поединок с сербским клубом "Црвена Звезда". В матче травму лицо получил молодой игрок Пау Кубарси.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Пау Кубарси получил травму лица

"Барселона" одержала уверенную победу над "Црвеной Звездой" – матч закончился со счетом 5:2.

На 67-й минуте встречи 17-летний Пау Кубарси получил удар шипами по лицу от противника. Врачи провели игрока с поля и оказали ему необходимую помощь.

Внимание! Чувствительные фото 18+

Пау Кубарси
Пау Кубарси после травмы. Фото: x.com/sic_aa

Отмечается, что медикам пришлось наложить швы, чтобы остановить кровотечение.

Пау Кубарси
Пау Кубарси после травмы. Фото: x.com/sic_aa

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травма футбол спорт Пау Кубарси Барселона

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