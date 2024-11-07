Пау Кубарси получил ужасную травму лица в матче

Пау Кубарси во время игры. Фото: ФК Барселона

Каталонская " Барселона " провела поединок с сербским клубом "Црвена Звезда". В матче травму лицо получил молодой игрок Пау Кубарси.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Пау Кубарси получил травму лица

"Барселона" одержала уверенную победу над "Црвеной Звездой" – матч закончился со счетом 5:2.

На 67-й минуте встречи 17-летний Пау Кубарси получил удар шипами по лицу от противника. Врачи провели игрока с поля и оказали ему необходимую помощь.

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Пау Кубарси после травмы. Фото: x.com/sic_aa

Отмечается, что медикам пришлось наложить швы, чтобы остановить кровотечение.

Пау Кубарси после травмы. Фото: x.com/sic_aa

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