Україна
Гравець Динамо став найкращим бомбардиром історії України

Гравець Динамо став найкращим бомбардиром історії України

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 17:24
Оновлено: 17:32
Пономаренко став найкращим бомбардиром в історії Національної ліги U-19
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" U-19 в рамках Національної ліги U-19 обіграли донецький "Шахтар" з рахунком 3:2. Дубль у складі киян оформив Матвій Пономаренко.

Для Пономаренка ці два голи стали рекордними, повідомила пресслужба "Динамо".

Читайте також:

"Динамо" отримало черговий рекорд

Пономаренко в матчі проти "Шахтаря" офіційно став найкращим бомбардиром в історії Національної ліги U19.

Наразі у Матвія 46 м’ячів, з яких шість за "Зорю" в оренді, та 40 за "Динамо". Матвій зміг виперидити свого одноклубника Дмитра Кремчаніна (45 голів).

Перший гол стався на 35-й хвилині,, коли Захарченко з глибини знайшов Осипенка, той віддав на Пономаренка, який відтіснив захисника та пробив у верхній кут Баглая — 0:1.

Другий гол Матвій забив на 55-й хвилині після добивання кутового від Андрейка, де Пономаренко першим опинився на м’ячі.

Наступний матч — 8 листопада вдома проти ЛНЗ, де Пономаренко може продовжити серію.

Зазначимо, що перемога скоротила відставання "Динамо" від "Шахтаря" до двох очок.

футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
