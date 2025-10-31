Видео
Видео

Главная Спорт Игрок Динамо стал лучшим бомбардиром истории Украины

Игрок Динамо стал лучшим бомбардиром истории Украины

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 17:24
обновлено: 17:32
Пономаренко стал лучшим бомбардиром в истории Национальной лиги U-19
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" U-19 в рамках Национальной лиги U-19 обыграли донецкий "Шахтер" со счетом 3:2. Дубль в составе киевлян оформил Матвей Пономаренко.

Для Пономаренко эти два гола стали рекордными, сообщила пресс-служба "Динамо".

Читайте также:

"Динамо" получило очередной рекорд

Пономаренко в матче против "Шахтера" официально стал лучшим бомбардиром в истории Национальной лиги U19.

Сейчас у Матвея 46 мячей, из которых шесть за "Зарю" в аренде, и 40 за "Динамо". Матвей смог опередить своего одноклубника Дмитрия Кремчанина (45 голов).

Первый гол произошел на 35-й минуте, когда Захарченко из глубины нашел Осипенко, тот отдал на Пономаренко, который оттеснил защитника и пробил в верхний угол Баглая — 0:1.

Второй гол Матвей забил на 55-й минуте после добивания углового от Андрейко, где Пономаренко первым оказался на мяче.

Следующий матч — 8 ноября дома против ЛНЗ, где Пономаренко может продолжить серию.

Отметим, что победа сократила отставание "Динамо" от "Шахтера" до двух очков.

футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
