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Гравець Динамо висловився про хейтерів та результати команди

29 листопада 2024 18:05
Станіслав Костюк - Редактор
Михавко висловився про хейтерів та результати Динамо
Футболісти "Динамо" перед двобоєм Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Молодий захисник київського "Динамо" Тарас Михавко назвав причини поразки команди у матчі п'ятого туру Ліги Європи. Підопічні Олександра Шовковського забили перший гол у турнірі, але й досі не набрали очки.

Михавко звернувся до вболівальників, які підтримують команду попри поразки в інтерв'ю UA-Футбол.

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У рамках 5 туру Ліги Європи "Динамо" зіграло із чеською "Вікторією". Кияни забили свої перші голи у турнірі, але рефері зарахував лише один м'яч "біло-синіх". Гол Костянтина Вівчаренка було скасовано через становище "поза грою". Фінальний свисток арбітра зафіксував поразку "біло-синіх" із рахунком 1:2.

Тарас Михавко
Тарас Михавко під час поєдинку. Фото: пресслужба клубу

Що Михавко сказав про матч

Захисник української команди незадоволений результатом матчу і вважає, що "Динамо" за грою перевершило суперника. На думку Михавка, київські футболісти знову підвели реалізацію моментів.

Тарас Михавко впевнений, що причина поразки його команди полягає не в поганому стані газону, оскільки це не завадило "Вікторії" здобути перемогу. Чергова поразка не вплине на настрій гравців "Динамо", які боротимуться за вихід до плей-офф до останньої хвилини останнього поєдинку.

"Щиро дякую вболівальникам, які завжди нас підтримують на будь-якому стадіоні світу. Вони намагаються знаходити позитив у будь-якому результаті. А хейтери завжди будуть, ми намагаємося просто не звертати на них увагу", — пояснив Михавко.

Нагадаємо, продовжується обговорення кандидатур на посаду головного тренера "Динамо", які можуть очолити команду у разі відставки Олександра Шовковського.

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спорт футбол Динамо Ліга Європи Тарас Михавко

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