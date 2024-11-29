Михавко высказался о хейтерах и результатах Динамо

Футболисты "Динамо" перед поединком. Фото: пресс-служба клуба

Молодой защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко назвал причины поражения команды в матче пятого тура Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского забили первый гол в турнире, но до сих пор не набрали очки.

Михавко обратился к болельщикам, которые поддерживают команду несмотря на поражения, в интервью UA-Футбол.

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В рамках 5 тура Лиги Европы "Динамо" сыграло с чешской "Викторией". Киевляне забили свои первые голы в турнире, но рефери засчитал только один мяч "бело-синих". Гол Константина Вивчаренко был отменен из-за положения "вне игры". Финальный свисток арбитра зафиксировал поражения "бело-синих" со счетом 1:2.

Тарас Михавко во время поединка. Фото: пресс-служба клуба

Что Михавко сказал о матче

Защитник украинской команды недоволен результатом матча и считает, что "Динамо" по игре превзошло соперника. По мнению Михавко, киевских футболистов снова подвела реализация моментов.

Тарас Михавко уверен, что причина поражения его команды заключается не в плохом состоянии газона, поскольку это не помешало "Виктории" одержать победу. Очередное поражение не повлияет на настрой игроков "Динамо", которые будут сражаться за выход в плей-офф до последней минуты последнего поединка.

"Искренне благодарю болельщиков, которые всегда нас поддерживают на любом стадионе мира. Они стараются находить позитив в любом результате. А хейтеры всегда будут, мы стараемся просто не обращать на них внимание", — объяснил Михавко.

Напомним, продолжается обсуждение кандидатур на пост главного тренера "Динамо", которые могут возглавить команду в случае отставки Александра Шовковского.

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