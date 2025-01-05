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Гравець клубу УПЛ відмовився переходити в Барселону

5 січня 2025 14:03
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Гравець Кривбаса Іліч міг перейти в Барселону — деталі
Гравець "Кривбаса" Хрвоє Іліч під час матчу. Фото: ФК "Кривбас"
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Футбольна доля одного із легіонерів, які нині виступають у чемпіонаті України з футболу, свого часу могла кардинально змінитись. Але він відмовився від цього варіанту.

Гравець криворізького "Кривбасу" Хрвоє Іліч в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, що одного разу отримав пропозицію переїхати до Барселони, але відхилив її.

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На це була конкретна причина. Гравець пояснив її під час розмови. 

Чому Іліч відмовився від Барселони

Хрвоє Іліч під час виступів за академію загребського "Динамо" отримав пропозицію переїхати до академії "Барселони". 

"Я мав запрошення від "Барселони". Але відмовився, адже мені було всього 14 років і я не був готовий жити на такій великій відстані від рідної домівки", — розповів він.

У "Динамо" Загреб він так і не заграв. До виступів за "Кривбас" він представляв "Хапоель" з Тель-Авіва. До цього були виступи за кілька хорватських клубів не першого ешелону. 

Нагадаємо, відомі імена претендентів на місце Сергія Реброва в збірній України.

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спорт футбол УПЛ Кривбасс Хрвоє Іліч

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