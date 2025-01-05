Гравець Кривбаса Іліч міг перейти в Барселону — деталі

Гравець "Кривбаса" Хрвоє Іліч під час матчу. Фото: ФК "Кривбас"

Футбольна доля одного із легіонерів, які нині виступають у чемпіонаті України з футболу, свого часу могла кардинально змінитись. Але він відмовився від цього варіанту.

Гравець криворізького "Кривбасу" Хрвоє Іліч в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, що одного разу отримав пропозицію переїхати до Барселони, але відхилив її.

Читайте також:

На це була конкретна причина. Гравець пояснив її під час розмови.

Чому Іліч відмовився від Барселони

Хрвоє Іліч під час виступів за академію загребського "Динамо" отримав пропозицію переїхати до академії "Барселони".

"Я мав запрошення від "Барселони". Але відмовився, адже мені було всього 14 років і я не був готовий жити на такій великій відстані від рідної домівки", — розповів він.

У "Динамо" Загреб він так і не заграв. До виступів за "Кривбас" він представляв "Хапоель" з Тель-Авіва. До цього були виступи за кілька хорватських клубів не першого ешелону.

Нагадаємо, відомі імена претендентів на місце Сергія Реброва в збірній України.

Бійці ЗСУ знищили російського окупанта, який раніше працював футбольним тренером.

Ілля Забарний разом з "Борнмутом" встановив клубний рекорд.