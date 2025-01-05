Игрок Кривбасса Илич мог перейти в Барселону — детали

Игрок "Кривбасса" Хрвое Илич во время матча. Фото: ФК "Кривбасс"

Футбольная судьба одного из легионеров, которые сейчас выступают в чемпионате Украины по футболу, в свое время могла кардинально измениться. Но он отказался от этого варианта.

Игрок криворожского "Кривбасса" Хрвое Илич в интервью "Украинскому футболу" рассказал, что однажды получил предложение переехать в Барселону, но отклонил его.

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На это была конкретная причина. Игрок объяснил ее во время разговора.

Почему Илич отказался от Барселоны

Хрвое Илич во время выступлений за академию загребского "Динамо" получил предложение переехать в академию "Барселоны".

"У меня было приглашение от "Барселоны". Но я отказался, ведь мне было всего 14 лет и я не был готов жить на таком большом расстоянии от родного дома", — рассказал он.

В "Динамо" Загреб он так и не заиграл. До выступлений за "Кривбасс" он представлял "Хапоэль" из Тель-Авива. До этого были выступления за несколько хорватских клубов не первого эшелона.

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