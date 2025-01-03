Ворскла посилилась гравцем з чемпіонату Швейцарії — деталі

Новачок полтавської "Ворскли" Мілот Авдилі. Фото: instagram.com/milotavdyli11

Українські клуби почали підписувати перших гравців вже на старті зимового трансферного вікна. Стало відомо про черговий трансфер в УПЛ.

Полтавська "Ворскла" підписала атакувального півзахисника "Аарау" Мілота Авдилі, повідомляє офіційний сайт швейцарського клубу.

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Сторони домовились не розголошувати умови переходу. Авдилі вже найближчим часом має приєднатися до свого нового клубу.

Що відомо про Мілота Авдилі

Мілоту Авдилі 22 роки. Він виступав за "Аарау" з лютого 2021 року. Контракт представника Косово завершувався влітку цього року.

Цього сезону він відіграв 21 поєдинок за клуб, у яких забив три м'ячі.

Крім того, він зіграв 10 матчів за молодіжну збірну Косова, у яких забив два м'ячі.

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