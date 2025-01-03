Ворскла посилилась гравцем з чемпіонату Швейцарії — деталі

Клуб УПЛ підписав гравця з чемпіонату Швейцарії
Українські клуби почали підписувати перших гравців вже на старті зимового трансферного вікна. Стало відомо про черговий трансфер в УПЛ.
Полтавська "Ворскла" підписала атакувального півзахисника "Аарау" Мілота Авдилі, повідомляє офіційний сайт швейцарського клубу.
Сторони домовились не розголошувати умови переходу. Авдилі вже найближчим часом має приєднатися до свого нового клубу.
Що відомо про Мілота Авдилі
Мілоту Авдилі 22 роки. Він виступав за "Аарау" з лютого 2021 року. Контракт представника Косово завершувався влітку цього року.
Цього сезону він відіграв 21 поєдинок за клуб, у яких забив три м'ячі.
Крім того, він зіграв 10 матчів за молодіжну збірну Косова, у яких забив два м'ячі.
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